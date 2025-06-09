https://ria.ru/20250609/voennye-2021719793.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами - РИА Новости, 09.06.2025

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 80 раз, десять мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:59:00+03:00

2025-06-09T09:59:00+03:00

2025-06-09T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 80 раз, десять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 87 беспилотниками, из них 40 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, двух объектах связи, объекте водоснабжения и 13 транспортных средствах. "В Борисовском районе село Байцуры атаковано FPV-дроном… В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки и Тулянка нанесены удары 9 беспилотников… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 14 населенным пунктам совершены атаки 19 беспилотников. По уточнённой информации, в селе Никольское от ударов беспилотников пострадали шесть человек. Один мужчина продолжает оставаться в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки дрона в районе села Чайки. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам нанесены удары 13 беспилотников. В селе Грушевка боец "Орлана" получил ранения при исполнении служебных задач. В Грайворонском округе по городу Грайворону и трем селам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В посёлке Красная Яруга в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка в ходе 4 обстрелов выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250608/fpv-dron-2021622310.html

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

белгородская область

украина

валуйки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков