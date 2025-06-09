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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:59 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/voennye-2021719793.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 80 раз, десять мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:59:00+03:00
2025-06-09T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 80 раз, десять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 87 беспилотниками, из них 40 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, двух объектах связи, объекте водоснабжения и 13 транспортных средствах. "В Борисовском районе село Байцуры атаковано FPV-дроном… В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки и Тулянка нанесены удары 9 беспилотников… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 14 населенным пунктам совершены атаки 19 беспилотников. По уточнённой информации, в селе Никольское от ударов беспилотников пострадали шесть человек. Один мужчина продолжает оставаться в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки дрона в районе села Чайки. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам нанесены удары 13 беспилотников. В селе Грушевка боец "Орлана" получил ранения при исполнении служебных задач. В Грайворонском округе по городу Грайворону и трем селам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В посёлке Красная Яруга в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка в ходе 4 обстрелов выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250608/fpv-dron-2021622310.html
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html
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белгородская область, украина, валуйки, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Валуйки, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 80 дронами

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 дронами, пострадали десять человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 80 раз, десять мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и зафиксированы атаки 87 беспилотниками, из них 40 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, социальном объекте, двух коммерческих объектах, двух объектах связи, объекте водоснабжения и 13 транспортных средствах.
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"В Борисовском районе село Байцуры атаковано FPV-дроном… В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки и Тулянка нанесены удары 9 беспилотников… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника… Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 14 населенным пунктам совершены атаки 19 беспилотников. По уточнённой информации, в селе Никольское от ударов беспилотников пострадали шесть человек. Один мужчина продолжает оставаться в больнице в состоянии средней степени тяжести. Ещё один мужчина получил ранение в результате атаки дрона в районе села Чайки. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам нанесены удары 13 беспилотников. В селе Грушевка боец "Орлана" получил ранения при исполнении служебных задач. В Грайворонском округе по городу Грайворону и трем селам выпущено 9 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников.
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"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 20 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В посёлке Красная Яруга в результате атаки БПЛА ранены двое мужчин. Один из них в тяжёлом состоянии… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка в ходе 4 обстрелов выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 26 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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