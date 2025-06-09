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Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами

Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами - РИА Новости, 09.06.2025

Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами

Президент России Владимир Путин уверен, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:08:00+03:00

2025-06-09T12:08:00+03:00

2025-06-09T12:18:00+03:00

пмэф — 2025

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.Соответствующее приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума опубликовано на сайте Кремля."Символично, что именно Санкт-Петербург - город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации - стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему... Уверен, что ваши дискуссии будут плодотворными, внесут свой вклад в поиск ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург, владимир путин, экономика