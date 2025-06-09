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Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами - РИА Новости, 09.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
12:08 09.06.2025 (обновлено: 12:18 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/vklad-2021754386.html
Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами
Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами - РИА Новости, 09.06.2025
Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами
Президент России Владимир Путин уверен, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:08:00+03:00
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пмэф — 2025
санкт-петербург
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.Соответствующее приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума опубликовано на сайте Кремля."Символично, что именно Санкт-Петербург - город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации - стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему... Уверен, что ваши дискуссии будут плодотворными, внесут свой вклад в поиск ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, владимир путин, экономика
ПМЭФ — 2025, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Экономика
Путин: дискуссии участников ПМЭФ внесут вклад в борьбу с текущими вызовами

Путин: дискуссии участников ПМЭФ-2025 внесут вклад в борьбу с текущими вызовами

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что дискуссии участников ПМЭФ в этом году внесут вклад в поиск ответов на актуальные вызовы.
Соответствующее приветствии участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума опубликовано на сайте Кремля.
"Символично, что именно Санкт-Петербург - город, в котором тесно переплетены прошлое и настоящее, традиции и инновации - стал местом, где рождается повестка будущего, появляются идеи, способные изменить мир к лучшему... Уверен, что ваши дискуссии будут плодотворными, внесут свой вклад в поиск ответов на актуальные вызовы, стоящие перед человечеством. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025Санкт-ПетербургВладимир ПутинЭкономика
 
 
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