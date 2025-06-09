https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА - РИА Новости, 09.06.2025
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА
Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:21:00+03:00
2025-06-09T22:21:00+03:00
2025-06-09T22:21:00+03:00
сумская область
украина
олег григорьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. "Обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района. Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Как отметили в администрации, начаты восстановительные работы.
https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, олег григорьев
Сумская область, Украина, Олег Григорьев
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА
Глава ОВА Григоров: в Сумской области более 20 тыс абонентов остались без света