https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html

В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА

В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА - РИА Новости, 09.06.2025

В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА

Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:21:00+03:00

2025-06-09T22:21:00+03:00

2025-06-09T22:21:00+03:00

сумская область

украина

олег григорьев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. "Обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района. Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Как отметили в администрации, начаты восстановительные работы.

https://ria.ru/20250603/elektroenergiya-2020573425.html

сумская область

украина

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Наталья Макарова

сумская область, украина, олег григорьев