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В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА - РИА Новости, 09.06.2025
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22:21 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021895122.html
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА - РИА Новости, 09.06.2025
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА
Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T22:21:00+03:00
2025-06-09T22:21:00+03:00
сумская область
украина
олег григорьев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. "Обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района. Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Как отметили в администрации, начаты восстановительные работы.
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сумская область, украина, олег григорьев
Сумская область, Украина, Олег Григорьев
В Сумской области обесточены более 20 тысяч абонентов, заявил глава ОВА

Глава ОВА Григоров: в Сумской области более 20 тыс абонентов остались без света

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 20 тысяч абонентов остались без света в Сумской области Украины, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров.
«
"Обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах Шосткинского района. Объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
Как отметили в администрации, начаты восстановительные работы.
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Сумская областьУкраинаОлег Григорьев
 
 
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