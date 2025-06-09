"Битва проиграна". В Японии внезапно высказались о России и Украине
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Минобороны России о наступлении в Днепропетровской области.
"Если Украина будет продолжать в том же духе, российские войска возьмут под свой контроль не только северо-восток, но и весь юг, причем быстро. В этом случае Украина будет взята в полукольцо, а также лишится выхода к морю. Путин вынужден будет пойти на эти меры, если все будет продолжаться как сейчас", — поделился мнением пользователь.
"Неудивительно, что Россия продвигается вперед, сокрушая все на своем пути: иначе к мирным переговорам прийти просто не получится. Сейчас российские войска маршем идут по Украине, и Киеву нужно наконец принять хоть какое-то решение. Украине необходимо осознать, что она не сможет справиться с ситуацией в одиночку, а другие страны уже устали ее поддерживать. Пора перестать изображать из себя "защитников демократии" и положить конец конфликту", — высказался читатель.
"Если Украина не поднимет белый флаг, ее попросту уничтожат. Эта битва уже проиграна", — заключил один из комментаторов.
Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия ВС России в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.
Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области.
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