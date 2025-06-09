https://ria.ru/20250609/ukraina-2021831104.html

"Битва проиграна". В Японии внезапно высказались о России и Украине

"Битва проиграна". В Японии внезапно высказались о России и Украине - РИА Новости, 09.06.2025

"Битва проиграна". В Японии внезапно высказались о России и Украине

Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Минобороны России о наступлении в Днепропетровской области. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:29:00+03:00

2025-06-09T16:29:00+03:00

2025-06-09T16:29:00+03:00

украина

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Минобороны России о наступлении в Днепропетровской области."Если Украина будет продолжать в том же духе, российские войска возьмут под свой контроль не только северо-восток, но и весь юг, причем быстро. В этом случае Украина будет взята в полукольцо, а также лишится выхода к морю. Путин вынужден будет пойти на эти меры, если все будет продолжаться как сейчас", — поделился мнением пользователь."Неудивительно, что Россия продвигается вперед, сокрушая все на своем пути: иначе к мирным переговорам прийти просто не получится. Сейчас российские войска маршем идут по Украине, и Киеву нужно наконец принять хоть какое-то решение. Украине необходимо осознать, что она не сможет справиться с ситуацией в одиночку, а другие страны уже устали ее поддерживать. Пора перестать изображать из себя "защитников демократии" и положить конец конфликту", — высказался читатель."Если Украина не поднимет белый флаг, ее попросту уничтожат. Эта битва уже проиграна", — заключил один из комментаторов.Минобороны накануне сообщило, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области. Как отметил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия ВС России в регионе — часть боевой работы по созданию буферной зоны.Сегодня в Минобороны сообщили, что российские военные увеличили площадь подконтрольных территорий в Днепропетровской области.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250609/tela-2021766498.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692808.html

украина

днепропетровская область

россия

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украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, yahoo! inc.