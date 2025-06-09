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"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 09.06.2025 (обновлено: 15:10 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021710153.html
"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия
"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия - РИА Новости, 09.06.2025
"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия
Ни одна украинская провокация не может быть сопоставима с ударом, который ВС России нанесли в ответ на теракты со стороны Киева, пишет норвежское издание... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:44:00+03:00
2025-06-09T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ни одна украинская провокация не может быть сопоставима с ударом, который ВС России нанесли в ответ на теракты со стороны Киева, пишет норвежское издание Steigan."Ни одна украинская атака не сравнится с масштабом российской ночной атаки, которую многие считают местью за недавние провокации Киева", — говорится в материале.Отмечается, что Украина не смогла отразить ни одну атаку, хотя и ожидала их. Учитывая военный потенциал России, это может быть лишь началом уничтожения остатков украинского ВПК.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракты.Шестого июня Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
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вооруженные силы украины, россия, в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Киев, Украина
"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия

Steigan: ни одна атака Украины не сравнится с масштабом российской ночной атаки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ни одна украинская провокация не может быть сопоставима с ударом, который ВС России нанесли в ответ на теракты со стороны Киева, пишет норвежское издание Steigan.
"Ни одна украинская атака не сравнится с масштабом российской ночной атаки, которую многие считают местью за недавние провокации Киева", — говорится в материале.
Отмечается, что Украина не смогла отразить ни одну атаку, хотя и ожидала их. Учитывая военный потенциал России, это может быть лишь началом уничтожения остатков украинского ВПК.
Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.
Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракты.
Шестого июня Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреКиевУкраина
 
 
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