https://ria.ru/20250609/ukraina-2021710153.html

"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия

"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия - РИА Новости, 09.06.2025

"Не сравнится". На Западе забили тревогу после российского удара возмездия

Ни одна украинская провокация не может быть сопоставима с ударом, который ВС России нанесли в ответ на теракты со стороны Киева, пишет норвежское издание... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:44:00+03:00

2025-06-09T08:44:00+03:00

2025-06-09T15:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Ни одна украинская провокация не может быть сопоставима с ударом, который ВС России нанесли в ответ на теракты со стороны Киева, пишет норвежское издание Steigan."Ни одна украинская атака не сравнится с масштабом российской ночной атаки, которую многие считают местью за недавние провокации Киева", — говорится в материале.Отмечается, что Украина не смогла отразить ни одну атаку, хотя и ожидала их. Учитывая военный потенциал России, это может быть лишь началом уничтожения остатков украинского ВПК.Первого июня российское военное ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях потушили, жертв среди персонала не было. Некоторых участников атак удалось задержать.Владимир Зеленский взял на себя ответственность за теракты.Шестого июня Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей — конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, в мире, киев, украина