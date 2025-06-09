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На Западе оценили, какие регионы потеряет Киев после нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025
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04:45 09.06.2025 (обновлено: 10:19 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021696082.html
На Западе оценили, какие регионы потеряет Киев после нового удара ВС России
На Западе оценили, какие регионы потеряет Киев после нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025
На Западе оценили, какие регионы потеряет Киев после нового удара ВС России
После начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев рискует потерять не только контроль над этой территорией, но и оставить соседние регионы,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:45:00+03:00
2025-06-09T10:19:00+03:00
в мире
россия
днепропетровская область
киев
владимир рогов
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев рискует потерять не только контроль над этой территорией, но и оставить соседние регионы, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Вопрос в том, что произойдет дальше. &lt;...&gt; Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей (наступления России. — Прим. ред.), но и соседние", — сказал он.По словам эксперта, новое наступление России может заставить украинцев пойти на "некие договоренности или даже капитуляцию"."Также поступает все больше сообщений о том, что военные Украины отказываются от участия в боевых действиях и бегут из армии, число дезертиров растет, достигая значительных цифр", — добавил Дэвис.По мнению подполковника, ослабление украинской армии значительно упростит новое наступление России.Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692808.html
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в мире, россия, днепропетровская область, киев, владимир рогов, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Днепропетровская область, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы США
На Западе оценили, какие регионы потеряет Киев после нового удара ВС России

Дэвис: Киев ждет капитуляция из-за наступления России в Днепропетровской области

© AP Photo / Bram JanssenПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. После начала нового наступления на Днепропетровскую область Киев рискует потерять не только контроль над этой территорией, но и оставить соседние регионы, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Вопрос в том, что произойдет дальше. <...> Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей (наступления России. — Прим. ред.), но и соседние", — сказал он.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области
03:17
По словам эксперта, новое наступление России может заставить украинцев пойти на "некие договоренности или даже капитуляцию".
"Также поступает все больше сообщений о том, что военные Украины отказываются от участия в боевых действиях и бегут из армии, число дезертиров растет, достигая значительных цифр", — добавил Дэвис.
По мнению подполковника, ослабление украинской армии значительно упростит новое наступление России.
Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
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В миреРоссияДнепропетровская областьКиевВладимир РоговВооруженные силы США
 
 
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