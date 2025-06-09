https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692808.html
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области
Наступление ВС России на Днепропетровскую область может обернуться смертельным ударом для Украины — такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:17:00+03:00
2025-06-09T03:17:00+03:00
2025-06-09T03:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наступление ВС России на Днепропетровскую область может обернуться смертельным ударом для Украины — такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Если бы русские получили контроль над Днепропетровским регионом, то, по моему мнению, это был бы смертельный удар для Украины", — сказал он.Эксперт признался, что ему очень трудно представить, как Украина "смогла бы выжить в долгосрочной перспективе", если бы этот важнейший для Киева регион был окончательно потерян."Это должно стать переломным моментом для Украины, и это значит, что <…> война достигла критической точки", — заключил Меркурис.Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.
https://ria.ru/20250608/medvedev-2021630977.html
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в мире, украина, днепропетровская область, россия, александр меркурис, владимир рогов
В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Александр Меркурис, Владимир Рогов
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области
Меркурис: потеря Днепропетровской области станет смертельным ударом для Украины