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В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу

В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу - РИА Новости, 09.06.2025

В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу

Газопровод поврежден после падения БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:38:00+03:00

2025-06-09T07:38:00+03:00

2025-06-09T07:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден после падения БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."На востоке региона <...> обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)", — написал он.Кроме того, повреждения получил один дом и легковушка, на месте работают оперативные службы. Пострадавших в результате атаки нет.По данным Минобороны, в течение ночи в Воронежской области сбили девять украинских БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html

воронежская область

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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины