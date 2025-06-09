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В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу
В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу - РИА Новости, 09.06.2025
В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу
Газопровод поврежден после падения БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:38:00+03:00
2025-06-09T07:38:00+03:00
2025-06-09T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден после падения БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."На востоке региона <...> обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)", — написал он.Кроме того, повреждения получил один дом и легковушка, на месте работают оперативные службы. Пострадавших в результате атаки нет.По данным Минобороны, в течение ночи в Воронежской области сбили девять украинских БПЛА.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021701039.html
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воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронежской области при падении БПЛА повредило газовую трубу
Гусев: 22 абонента в Воронежской области остались без газа после атаки БПЛА ВСУ