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В Германии разоблачили план Трампа по России
В Германии разоблачили план Трампа по России - РИА Новости, 09.06.2025
В Германии разоблачили план Трампа по России
Президент США Дональд Трамп никогда не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину из-за... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:08:00+03:00
2025-06-09T07:08:00+03:00
2025-06-09T07:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никогда не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину из-за отношения к политике, как к бизнесу по недвижимости, пишет немецкий журнала Der Spiegel."Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии", — иронично замечает издания.По словам автора, единственная проблема Трампа в том, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах."Если и существует доктрина Трампа, то это "Дональд прежде всего", — говорится в материале.В 2024 году Дональд Трамп обвинил тогдашнего президента США Джо Байдена в том, что тот поспособствовал сближению отношений России и Китая. При этом новая администрация Белого дома неоднократно называла КНРглавной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество Москвы и Пекина — образец того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.
https://ria.ru/20250608/tramp-2021651476.html
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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, der spiegel, брикс
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Der Spiegel, БРИКС
В Германии разоблачили план Трампа по России
Spiegel: Трамп не смог навязать свои условия по Украине России и Китаю