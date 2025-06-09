https://ria.ru/20250609/tramp-2021703107.html

В Германии разоблачили план Трампа по России

В Германии разоблачили план Трампа по России - РИА Новости, 09.06.2025

В Германии разоблачили план Трампа по России

Президент США Дональд Трамп никогда не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину из-за... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:08:00+03:00

2025-06-09T07:08:00+03:00

2025-06-09T07:08:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

der spiegel

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019513417_0:7:3004:1697_1920x0_80_0_0_bc7c3bc9b8d8ceb0641e341b0584f8c7.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп никогда не сможет навязать свои условия по Украине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину из-за отношения к политике, как к бизнесу по недвижимости, пишет немецкий журнала Der Spiegel."Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии", — иронично замечает издания.По словам автора, единственная проблема Трампа в том, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах."Если и существует доктрина Трампа, то это "Дональд прежде всего", — говорится в материале.В 2024 году Дональд Трамп обвинил тогдашнего президента США Джо Байдена в том, что тот поспособствовал сближению отношений России и Китая. При этом новая администрация Белого дома неоднократно называла КНРглавной угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество Москвы и Пекина — образец того, как должны строиться отношения между странами, оно носит равноправный и неконъюнктурный характер.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021651476.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699557.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021687351.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, der spiegel, брикс