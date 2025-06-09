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В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника - РИА Новости, 09.06.2025
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника
Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:46:00+03:00
2025-06-09T19:46:00+03:00
2025-06-09T19:46:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По факту смерти 12-летнего ребенка в селе Новый Чиркей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 4 июня в поле в селе Новый Чиркей оставленный без присмотра сельскохозяйственный трактор опрокинулся на 12-летенего ребенка. Мальчик скончался на месте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника
Трактор опрокинулся на 12-летнего школьника в Дагестане, ребенок погиб