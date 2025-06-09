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В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника - РИА Новости, 09.06.2025
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19:46 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/traktor-2021876324.html
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника - РИА Новости, 09.06.2025
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника
Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:46:00+03:00
2025-06-09T19:46:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По факту смерти 12-летнего ребенка в селе Новый Чиркей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 4 июня в поле в селе Новый Чиркей оставленный без присмотра сельскохозяйственный трактор опрокинулся на 12-летенего ребенка. Мальчик скончался на месте.
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россия
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происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника

Трактор опрокинулся на 12-летнего школьника в Дагестане, ребенок погиб

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"По факту смерти 12-летнего ребенка в селе Новый Чиркей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 4 июня в поле в селе Новый Чиркей оставленный без присмотра сельскохозяйственный трактор опрокинулся на 12-летенего ребенка. Мальчик скончался на месте.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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