https://ria.ru/20250609/traktor-2021876324.html

В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника

В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника - РИА Новости, 09.06.2025

В Дагестане упавший трактор насмерть придавил школьника

Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:46:00+03:00

2025-06-09T19:46:00+03:00

2025-06-09T19:46:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Школьник погиб в Дагестане после того, как на него опрокинулся оставленный без присмотра трактор, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По факту смерти 12-летнего ребенка в селе Новый Чиркей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 4 июня в поле в селе Новый Чиркей оставленный без присмотра сельскохозяйственный трактор опрокинулся на 12-летенего ребенка. Мальчик скончался на месте.

https://ria.ru/20240913/burjatija-1972440722.html

россия

республика дагестан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)