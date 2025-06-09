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Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости, 09.06.2025

Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:20:00+03:00

2025-06-09T02:20:00+03:00

2025-06-09T10:54:00+03:00

экономика

жкх

россия

челябинская область

республика дагестан

александр якубовский

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%", — сказал агентству Якубовский. Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%. По словам Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией. Член комитета Госдумы добавил, что в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ проиндексируют на четыре процента, Чечне — на пять процентов, Ингушетии — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на шесть процентов. "В целом регионы с наименьшим ростом тарифов — это субъекты, где действуют повышенные меры социальной поддержки и где ранее уже был зафиксирован относительно высокий уровень оплаты ЖКУ", — заключил Якубовский.

https://realty.ria.ru/20250606/nabiullina-2021347296.html

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россия

челябинская область

республика дагестан

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экономика, жкх, россия, челябинская область, республика дагестан, александр якубовский, госдума рф