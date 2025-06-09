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Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости, 09.06.2025
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02:20 09.06.2025 (обновлено: 10:54 09.06.2025)
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Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля - РИА Новости, 09.06.2025
Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:20:00+03:00
2025-06-09T10:54:00+03:00
экономика
жкх
россия
челябинская область
республика дагестан
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%", — сказал агентству Якубовский. Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%. По словам Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией. Член комитета Госдумы добавил, что в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ проиндексируют на четыре процента, Чечне — на пять процентов, Ингушетии — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на шесть процентов. "В целом регионы с наименьшим ростом тарифов — это субъекты, где действуют повышенные меры социальной поддержки и где ранее уже был зафиксирован относительно высокий уровень оплаты ЖКУ", — заключил Якубовский.
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экономика, жкх, россия, челябинская область, республика дагестан, александр якубовский, госдума рф
Экономика, ЖКХ, Россия, Челябинская область, Республика Дагестан, Александр Якубовский, Госдума РФ
Россиян предупредили об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в регионах индексируют в среднем на 11,9%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%", — сказал агентству Якубовский.
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Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае — до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%.
По словам Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией.
Член комитета Госдумы добавил, что в Ненецком автономном округе тарифы ЖКХ проиндексируют на четыре процента, Чечне — на пять процентов, Ингушетии — на 5,2%, Кабардино-Балкарии — на шесть процентов.
"В целом регионы с наименьшим ростом тарифов — это субъекты, где действуют повышенные меры социальной поддержки и где ранее уже был зафиксирован относительно высокий уровень оплаты ЖКУ", — заключил Якубовский.
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ЭкономикаЖКХРоссияЧелябинская областьРеспублика ДагестанАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
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