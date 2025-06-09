https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021696757.html

Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.06.2025

Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении

Артиллерийские расчеты 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" поразили укрепленные районы ВСУ на южнодонецком направлении, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:04:00+03:00

2025-06-09T05:04:00+03:00

2025-06-09T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_82e99555469c019b04017979c0bc1d9f.jpg

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" поразили укрепленные районы ВСУ на южнодонецком направлении, рассказали в Минобороны России. "Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по выявленным укрепленным районам противника. Удар нанесли расчеты самоходок по координатам, выявленным средствами воздушной и наземной разведки. Целями являлись укрепленные огневые позиции, укрытия для техники, а также опорные пункты украинских формирований", - заявили в министерстве. Как отметил начальник артиллерии с позывным "Штык", в настоящее время после занятия населенного пункта Богатырь основная задача - подготовка плацдарма для дальнейшего наступления, а также поддержка пехоты на занятых позициях. "Поддерживаем мелкие группы наши, когда заходят в населенный пункт для выстраивания обороны. 2С3, она в основном работает на разрушение. Чтобы не Д-30 использовать или миномет, достаточно просто выезда одной машины 2С3", - добавил "Штык". Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20250609/tank-2021693181.html

https://ria.ru/20250609/bespilotniki-2021685905.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины