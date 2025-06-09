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Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.06.2025
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05:04 09.06.2025
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Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении
Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.06.2025
Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении
Артиллерийские расчеты 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" поразили укрепленные районы ВСУ на южнодонецком направлении, рассказали в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:04:00+03:00
2025-06-09T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" поразили укрепленные районы ВСУ на южнодонецком направлении, рассказали в Минобороны России. "Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по выявленным укрепленным районам противника. Удар нанесли расчеты самоходок по координатам, выявленным средствами воздушной и наземной разведки. Целями являлись укрепленные огневые позиции, укрытия для техники, а также опорные пункты украинских формирований", - заявили в министерстве. Как отметил начальник артиллерии с позывным "Штык", в настоящее время после занятия населенного пункта Богатырь основная задача - подготовка плацдарма для дальнейшего наступления, а также поддержка пехоты на занятых позициях. "Поддерживаем мелкие группы наши, когда заходят в населенный пункт для выстраивания обороны. 2С3, она в основном работает на разрушение. Чтобы не Д-30 использовать или миномет, достаточно просто выезда одной машины 2С3", - добавил "Штык". Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250609/tank-2021693181.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Востока" поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: артиллеристы поразили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Артиллерийские расчеты 2С3 "Акация" группировки войск "Восток" поразили укрепленные районы ВСУ на южнодонецком направлении, рассказали в Минобороны России.
"Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение по выявленным укрепленным районам противника. Удар нанесли расчеты самоходок по координатам, выявленным средствами воздушной и наземной разведки. Целями являлись укрепленные огневые позиции, укрытия для техники, а также опорные пункты украинских формирований", - заявили в министерстве.
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Как отметил начальник артиллерии с позывным "Штык", в настоящее время после занятия населенного пункта Богатырь основная задача - подготовка плацдарма для дальнейшего наступления, а также поддержка пехоты на занятых позициях.
"Поддерживаем мелкие группы наши, когда заходят в населенный пункт для выстраивания обороны. 2С3, она в основном работает на разрушение. Чтобы не Д-30 использовать или миномет, достаточно просто выезда одной машины 2С3", - добавил "Штык".
Минобороны РФ 18 мая сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР. Это нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южнодонецком направлении: населенный пункт был мощным укрепрайоном в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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