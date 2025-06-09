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Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, его освобождение приблизит выход к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:07:00+03:00
2025-06-09T06:07:00+03:00
2025-06-09T06:07:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, его освобождение приблизит выход к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных. "Наши войска зашли и закрепились в селе Комар. Начались бои за освобождение села", - сказал Рогов. По его словам, противник превратил село в укрепрайон, чтобы попытаться сдержать выход российских войск на этом участке фронта к границе с Днепропетровской областью. "Освобождение села приблизит и практически обеспечит выход наших войск к границе с Днепропетровской областью", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250608/rogov-2021622610.html
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС России закрепились в селе Комар на западе ДНР