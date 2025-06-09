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Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rogov-2021700381.html
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 09.06.2025
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов
Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, его освобождение приблизит выход к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:07:00+03:00
2025-06-09T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, его освобождение приблизит выход к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных. "Наши войска зашли и закрепились в селе Комар. Начались бои за освобождение села", - сказал Рогов. По его словам, противник превратил село в укрепрайон, чтобы попытаться сдержать выход российских войск на этом участке фронта к границе с Днепропетровской областью. "Освобождение села приблизит и практически обеспечит выход наших войск к границе с Днепропетровской областью", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250608/rogov-2021622610.html
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днепропетровская область
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днепропетровская область, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились в селе Комар на западе ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России закрепились в селе Комар на западе ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, его освобождение приблизит выход к границе с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.
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"Наши войска зашли и закрепились в селе Комар. Начались бои за освобождение села", - сказал Рогов.
По его словам, противник превратил село в укрепрайон, чтобы попытаться сдержать выход российских войск на этом участке фронта к границе с Днепропетровской областью.
"Освобождение села приблизит и практически обеспечит выход наших войск к границе с Днепропетровской областью", - подчеркнул Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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