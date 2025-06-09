Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/rada-2021711026.html
Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам
Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам - РИА Новости, 09.06.2025
Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:51:00+03:00
2025-06-09T08:51:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601154729_0:0:2332:1312_1920x0_80_0_0_b127222020bcae8f08ce65b0752a23ad.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по ископаемым. "Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между (Владимиром – ред.) Зеленским и США по недрам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он напомнил, что по конституции страны недра принадлежат народу Украины и киевский режим обязан был провести общественные слушания и обнародовать условия сделки. "Не сделав это, Зеленский, (премьер Украины Денис – ред.) Шмыгаль, (министр экономики Украины Юлия – ред.) Свириденко совершили госизмену (действия, в интересах другой страны), и хищение госсобственности. Чем это все закончится они могут узнать у своего друга (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили", - отметил Дубинский. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 июня заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018861113.html
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014602782.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0e/1601154729_126:0:1875:1312_1920x0_80_0_0_e770009d79c7d1d274f8c283f1e64a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам

Депутат Рады Дубинский потребует в суде рассекретить данные сделки с США

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по ископаемым.
"Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между (Владимиром – ред.) Зеленским и США по недрам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Народом поторговал". В Киеве пришли в ярость из-за действий Зеленского
24 мая, 16:02
Он напомнил, что по конституции страны недра принадлежат народу Украины и киевский режим обязан был провести общественные слушания и обнародовать условия сделки.
"Не сделав это, Зеленский, (премьер Украины Денис – ред.) Шмыгаль, (министр экономики Украины Юлия – ред.) Свириденко совершили госизмену (действия, в интересах другой страны), и хищение госсобственности. Чем это все закончится они могут узнать у своего друга (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили", - отметил Дубинский.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 июня заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Раде назвали сделку с США по ископаемым продажей Украины Зеленским
1 мая, 18:55
 
В миреУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала