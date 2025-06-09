Депутат Рады готовит иск к США из-за сделки по недрам
Депутат Рады Дубинский потребует в суде рассекретить данные сделки с США
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке иска в суд с требованием рассекретить документы по реализации сделки между США и Украиной по ископаемым.
"Дал задание своей юридической команде готовить иск в суд с требованием рассекретить документы, которыми реализуется сделка между (Владимиром – ред.) Зеленским и США по недрам Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он напомнил, что по конституции страны недра принадлежат народу Украины и киевский режим обязан был провести общественные слушания и обнародовать условия сделки.
"Не сделав это, Зеленский, (премьер Украины Денис – ред.) Шмыгаль, (министр экономики Украины Юлия – ред.) Свириденко совершили госизмену (действия, в интересах другой страны), и хищение госсобственности. Чем это все закончится они могут узнать у своего друга (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили", - отметил Дубинский.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 2 июня заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.