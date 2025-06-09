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Профессор из Китая назвал избрание в РАН высочайшей честью - РИА Новости, 09.06.2025
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11:38 09.06.2025 (обновлено: 13:36 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/professor-2021746833.html
Профессор из Китая назвал избрание в РАН высочайшей честью
Профессор из Китая назвал избрание в РАН высочайшей честью - РИА Новости, 09.06.2025
Профессор из Китая назвал избрание в РАН высочайшей честью
Профессор Столичного педагогического университета, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй рассказал РИА Новости, что избрание иностранным членом... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:38:00+03:00
2025-06-09T13:36:00+03:00
китай
россия
владимир путин
российская академия наук
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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Профессор Столичного педагогического университета, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй рассказал РИА Новости, что избрание иностранным членом Российской академии наук стало для него большой радостью и высочайшей честью. "Это очень большая радость для меня и высочайшая честь. Я получил немало премий в России и в Китае, и даже сам президент Владимир Путин вручил мне орден Дружбы. Но, честно говоря, звание "иностранный член Академии наук" выше, чем орден Дружбы, я так считаю, потому что я - ученый, я не политик и не бизнесмен", - заявил Лю Вэньфэй. Он отметил, что избрание иностранным членом Российской академии наук является "настоящим академическим признанием". "Я не думаю, что я самый достойный человек в Китае, который имеет право получить это звание, но все равно я горжусь этим. Тем более, что я занимаюсь русской литературой, я не химик, я не физик, я – литературовед", - добавил профессор. Он поделился, что очень обрадовался после того, как узнал новость об избрании, но "после радости, мне стало тяжелее". "Я осознаю, что у меня есть новая миссия, ведь теперь я работаю не только как китайский специалист по русской литературе, не только как профессор в китайском университете, но теперь уже и как член РАН", - подчеркнул собеседник агентства.
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китай, россия, владимир путин, российская академия наук
Китай, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Профессор из Китая назвал избрание в РАН высочайшей честью

Профессор Лю Вэньфэй назвал избрание иностранным членом РАН высочайшей честью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛю Вэньфэй
Лю Вэньфэй - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Профессор Столичного педагогического университета, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй рассказал РИА Новости, что избрание иностранным членом Российской академии наук стало для него большой радостью и высочайшей честью.
"Это очень большая радость для меня и высочайшая честь. Я получил немало премий в России и в Китае, и даже сам президент Владимир Путин вручил мне орден Дружбы. Но, честно говоря, звание "иностранный член Академии наук" выше, чем орден Дружбы, я так считаю, потому что я - ученый, я не политик и не бизнесмен", - заявил Лю Вэньфэй.
Он отметил, что избрание иностранным членом Российской академии наук является "настоящим академическим признанием".
"Я не думаю, что я самый достойный человек в Китае, который имеет право получить это звание, но все равно я горжусь этим. Тем более, что я занимаюсь русской литературой, я не химик, я не физик, я – литературовед", - добавил профессор.
Он поделился, что очень обрадовался после того, как узнал новость об избрании, но "после радости, мне стало тяжелее".
"Я осознаю, что у меня есть новая миссия, ведь теперь я работаю не только как китайский специалист по русской литературе, не только как профессор в китайском университете, но теперь уже и как член РАН", - подчеркнул собеседник агентства.
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