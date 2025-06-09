https://ria.ru/20250609/primore-2021735616.html

Эксперты рассказали, почему бурый медведь отправился в плавание в Приморье

Эксперты рассказали, почему бурый медведь отправился в плавание в Приморье - РИА Новости, 09.06.2025

Эксперты рассказали, почему бурый медведь отправился в плавание в Приморье

Бурый медведь, которого сняли на видео у острова в заливе Петра Великого в Приморье, мог отправиться в плавание из любопытства или спасаясь от собак, а также... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:04:00+03:00

2025-06-09T11:04:00+03:00

2025-06-09T11:08:00+03:00

камчатка

хасанский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Бурый медведь, которого сняли на видео у острова в заливе Петра Великого в Приморье, мог отправиться в плавание из любопытства или спасаясь от собак, а также это мог быть случай расселения, связанный с ростом популяции этого вида в регионе, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. В ряде Telegram-каналов разошлось видео рыбаков, которые запечатлели плывущего в сторону острова медведя. Автор кадров говорит, что зверь приближается к острову Кротова, который расположен в заливе Петра Великого. Местные жители в комментариях под видео предполагают, что хищник плыл с Хасанского района. До него по прямой от острова Кротова свыше 12 километров. "Бурые медведи - превосходные пловцы, при необходимости способные уплывать на многие километры от берега. Ближайшие к острову Кротова места обитания этого вида находятся в Хасанском районе - он обычен в нацпарке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь". Зверь мог отправиться через залив из любопытства, обследуя ближайшие окрестности. Это может быть молодой расселяющийся медведь, ищущий собственный участок обитания. Кроме того, медведь мог уйти в море, спасаясь, например, от собак - а дальше уже поплыл в произвольном направлении", - сообщил РИА Новости научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин. Сотрудник отдела науки ФГБУ "Земли леопарда" Екатерина Блидченко рассказала РИА Новости, что это интересный для юга Приморья случай возможного расселения вида. "Интересный момент для юга Приморского края... Впервые численность бурых медведей с 70-х годов стала расти, и медведи стали появляться вдоль берега Японского моря. (Заплыв – ред.) на остров - думаю, это одна из уникальных ситуаций по расселению молодых бурых медведей", - сообщила Блидченко. По её словам, относительно близкие к материку острова могут заселяться видами, нетипичными для островной фауны. И данная ситуация с медведем - не первая история с путешествием зверей. Научный сотрудник Кроноцкого заповедника на Камчатке, известного большой популяцией медведей, Владимир Гордиенко добавил РИА Новости, что эти звери могут преодолевать по воде внушительные расстояния. "Самые дальние заплывы бурого медведя на Камчатке - это с берега полуострова на остров Карагинский (около 20 километров) через пролив Литке и с мыса Лопатка (крайняя точка полуострова Камчатка - ред) на остров Парамушир через 1-й Курильский пролив. Причём эти дистанции бурые медведи преодолевали неоднократно", - рассказал Гордиенко. Факты того, что медведи переплывали на острова залива Петра Великого, отмечались и ранее, рассказал РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр". "На таких островах медведь долго жить не может - не хватает питания, а самое главное, пресной воды, не везде она есть. Относительно недавно был факт заселения медведя на остров Петрова в Лазовском районе, но он там прожил только две недели, а в попытке вернутся обратно на материк утонул, так как было сильное волнение на море", - добавил Арамилев.

https://ria.ru/20250524/medved-2018854808.html

https://ria.ru/20250527/sotrudnik-2019256223.html

камчатка

хасанский район

приморский край

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камчатка, хасанский район, приморский край