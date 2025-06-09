https://ria.ru/20250609/peterburg-2021839027.html
СК проверит инцидент с насилием над девочкой в больнице в Петербурге
СК проверит инцидент с насилием над девочкой в больнице в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2025
СК проверит инцидент с насилием над девочкой в больнице в Петербурге
Следователи проверяют инцидент с сексуальным насилием над 11-летней девочкой в детской больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с сексуальным насилием над 11-летней девочкой в детской больнице в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу. "В следственный отдел по Петроградском у району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 5 июня в отношении 11-летней девочки, находящейся на лечении в больнице в Петроградском районе, двумя несовершеннолетними пациентками совершены противоправные действия", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что по данному факту начата процессуальная проверка по статье132 УК РФ (совершение насильственных действия сексуального характера). Источник РИА Новости в оперативных службах города сообщил, что речь идет о детской психиатрической больнице имени Мнухина, стационар которой расположен в Петроградском районе города. В пресс-службе городского главка СК добавили, что в рамках проверки действиям персонала больницы также будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20250607/peterburg-2021479291.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит инцидент с насилием над девочкой в больнице в Петербурге
СК проверит инцидент с насилием над девочкой в детской больнице в Петербурге