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В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной - РИА Новости, 09.06.2025
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18:08 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/otstavka-2021853546.html
В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной
В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной - РИА Новости, 09.06.2025
В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной
Кабинет министров Украины должен немедленно уволить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Агентства по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:08:00+03:00
2025-06-09T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины должен немедленно уволить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что Агентство по розыску и менеджменту активов уже в который раз передает в управление ценные активы, конфискованные в собственность государства, компании, связанной с действующим вице-премьером страны Ольгой Стефанишиной. "Кабинет министров должен немедленно уволить руководительницу АРМА Елену Думу. Обратились в кабмин с соответствующим запросом. Напомню. Недавно появилось журналистское расследование о том, что отжатые через АРМА предприятия появляются в руках компании, которая принадлежит бывшему мужу и отцу детей вице-премьер Ольги Стефанишиной", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Он добавил, что Стефанишина лично голосовала за назначение Елены Думы, а также является фигуранткой уголовного дела по растрате 2,5 миллиона гривен (60,3 тысячи долларов), выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС. "Фактически семья вице-премьера Стефанишиной через АРМА управляет государственным имуществом. Среди которого, например, дом профсоюзов на Майдане независимости. Этот дерибан надо заканчивать. Руководительница АРМА - на увольнение. Стефанишина - в отставку", - подчеркнул депутат.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250609/zelenskiy-2021687072.html
https://ria.ru/20250605/rada-2021074104.html
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в мире, украина, россия, ольга стефанишина, алексей гончаренко, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Ольга Стефанишина, Алексей Гончаренко, Евросоюз
В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной

Депутат Гончаренко призвал кабмин Украины уволить Стефанишину и Думу

CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач / Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
CC BY 4.0 / РБК-Україна/Віталій Носач /
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины должен немедленно уволить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что Агентство по розыску и менеджменту активов уже в который раз передает в управление ценные активы, конфискованные в собственность государства, компании, связанной с действующим вице-премьером страны Ольгой Стефанишиной.
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"Кабинет министров должен немедленно уволить руководительницу АРМА Елену Думу. Обратились в кабмин с соответствующим запросом. Напомню. Недавно появилось журналистское расследование о том, что отжатые через АРМА предприятия появляются в руках компании, которая принадлежит бывшему мужу и отцу детей вице-премьер Ольги Стефанишиной", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Стефанишина лично голосовала за назначение Елены Думы, а также является фигуранткой уголовного дела по растрате 2,5 миллиона гривен (60,3 тысячи долларов), выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС.
"Фактически семья вице-премьера Стефанишиной через АРМА управляет государственным имуществом. Среди которого, например, дом профсоюзов на Майдане независимости. Этот дерибан надо заканчивать. Руководительница АРМА - на увольнение. Стефанишина - в отставку", - подчеркнул депутат.
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