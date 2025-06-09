В Раде потребовали отставки вице-премьера Стефанишиной
Депутат Гончаренко призвал кабмин Украины уволить Стефанишину и Думу
Ольга Стефанишина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины должен немедленно уволить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу, заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Издание "Украинская правда" ранее сообщало, что Агентство по розыску и менеджменту активов уже в который раз передает в управление ценные активы, конфискованные в собственность государства, компании, связанной с действующим вице-премьером страны Ольгой Стефанишиной.
"Кабинет министров должен немедленно уволить руководительницу АРМА Елену Думу. Обратились в кабмин с соответствующим запросом. Напомню. Недавно появилось журналистское расследование о том, что отжатые через АРМА предприятия появляются в руках компании, которая принадлежит бывшему мужу и отцу детей вице-премьер Ольги Стефанишиной", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Стефанишина лично голосовала за назначение Елены Думы, а также является фигуранткой уголовного дела по растрате 2,5 миллиона гривен (60,3 тысячи долларов), выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС.
"Фактически семья вице-премьера Стефанишиной через АРМА управляет государственным имуществом. Среди которого, например, дом профсоюзов на Майдане независимости. Этот дерибан надо заканчивать. Руководительница АРМА - на увольнение. Стефанишина - в отставку", - подчеркнул депутат.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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