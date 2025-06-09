https://ria.ru/20250609/opasnost-2021704571.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T07:23:00+03:00
2025-06-09T07:23:00+03:00
2025-06-09T07:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность была объявлена в 21.58 мск, она продлилась девять часов 12 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250609/opasnost-2021704072.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА