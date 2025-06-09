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Число российских туристов в Оман выросло в два раза

Число российских туристов в Оман выросло в два раза - РИА Новости, 09.06.2025

Число российских туристов в Оман выросло в два раза

Число туристов, приезжающих из России в Султанат Оман, в марте 2025 года выросло в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщила РИА Новости генеральный менеджер РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:50:00+03:00

2025-06-09T15:50:00+03:00

2025-06-09T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Число туристов, приезжающих из России в Султанат Оман, в марте 2025 года выросло в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщила РИА Новости генеральный менеджер COATI Representative, глава Российского представительства министерства туризма и культурного наследия Омана, член Российско-Оманского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Регина Рудакова.Так, в марте из России в страну приехали более 8,9 тысячи туристов. Годом ранее в тот же период их число составляло более 4,27 тысячи."Такой интерес объясняется запуском прямых рейсов и упрощенным визовым режимом для россиян, что делает страну еще более доступной и привлекательной для путешествий", – объяснила высокий спрос глава офиса по туризму.Чтобы сделать поездки в страну более удобными, для российских туристов до 14 дней действует безвизовый въезд. В свою очередь, авиакомпания Oman Air выполняет прямые рейсы между столицей Омана Маскатом и Москвой шесть раз в неделю в период с октября по апрель.В министерстве поделились, что в апреле авиакомпания продлила рейсы на летний период, чтобы полеты между двумя столицами были доступны круглый год. Опираясь на востребованность маршрута и растущий спрос между Россией и Оманом, авиакомпания предложит пассажирам до трех еженедельных рейсов с мая по сентябрь, дополнив свое зимнее расписание.На маршруте задействован самолет последнего поколения B737 MAX8. Также туристы могут добраться в Оман более чем 40 стыковочными маршрутами.Оман становится все более привлекательным направлением для туристов, сочетая в себе богатое культурное наследие, красоту видов местной природы и гостеприимство жителей. Здесь нет высотных зданий, лишь оманская архитектура в ее первозданном облике. Страна предлагает туристам широкие возможности для отдыха – от экскурсий по древним фортам и крепостям до отдыха на нетронутых пляжах Аравийского моря."Оман, как и другие ближневосточные страны, перестает быть исключительно зимним направлением и двигается в сторону круглогодичности. Так, например, в летний сезон туристам советуем к посещению Салалу, куда сезон Хариф приносит волшебство муссонов, создавая уникальные зеленые пейзажи", – поделилась глава офиса по туризму.Летом этот регион преображается: бирюзовые воды на юге Султаната идеальны для дайвинга среди коралловых садов, а километры пустынных пляжей с белым песком создают атмосферу райского уединения. Местные операторы предлагают все – от сноркелинга с черепахами до сафари на джипах вдоль побережья. Особый интерес у отдыхающих вызывает наблюдение за дельфинами. Помимо водных активностей, туристам предлагают интерактивные программы, среди которых – посещение парка Аль-Балид и музея Ладана, заповедника Вади-Дарбат и руин Сумхурама.Любителей горного треккинга может привлечь величественная цепь Хаджар. Она протянулась через весь Оман. Для искателей приключений здесь открываются маршруты разной сложности – от живописных троп вдоль террасных садов Биркат-аль-Мауза до головокружительных подъемов на вершину Джебель-Шамс.В столице Омана туристы могут ознакомиться с выдающимися архитектурными памятниками, включая Большую мечеть Султана Кабуса, Дворец Аль-Алам, Национальный музей Омана, а также посетить исторические форты и традиционный рынок Матрах. Любители культуры по достоинству оценят оперный театр в Маскате. Как сообщила глава офиса по туризму, для удобства туристов из России местные туроператоры организуют экскурсии на русском языке."Оман предлагает разнообразные туристические программы, способные удовлетворить запросы самых взыскательных туристов. Любители экзотики могут отправиться в многодневный переход на верблюдах через пустыню Вахиба в бедуинском стиле и разбить палаточный лагерь. Ценителям истории будет интересен древний форт Низвы и традиционный восточный базар, а полуостров Мусандам на севере Омана очаровывает туристов фьордообразными скалами и бирюзовыми бухтами, которые идеально подойдут для круизов на доу и снорклинга", – заключили в министерстве.Кроме того, Оман активно развивает туристический сектор, при этом ориентация идет на туристов из России. Так, в октябре 2024 года в Москве и в Санкт-Петербурге были открыты представительства министерства культурного наследия и туризма Омана. Уже реализовано множество инициатив, направленных на повышение осведомленности россиян о Султанате как перспективном туристическом направлении.

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новости - туризм, оман, россия, маскат (город), путешествия