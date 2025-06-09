Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов
В Ленинградской области задержали охотника, стрелявшего по краснокнижным лебедям
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь-шипун
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин
Лебедь-шипун. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Девятнадцатого апреля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе по паре лебедей, обитавшей на озере в районе деревни Малое Замостье. Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт незаконной охоты на лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу. Раненые птицы были переданы волонтерам, которые доставили их в центр помощи диким животным, где они до сих пор остаются под наблюдением специалистов. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ).
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"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность охотника и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, 31-летний местный житель признал вину. По его словам, он во время охоты перепутал лебедей с гусями и готов возместить причиненный ущерб.