Рейтинг@Mail.ru
Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/okhotnik-2021835662.html
Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов
Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов - РИА Новости, 09.06.2025
Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов
Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:42:00+03:00
2025-06-09T16:42:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
гатчинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149296/38/1492963896_0:281:1501:1125_1920x0_80_0_0_1e4b7ae034c8f48aa28f99567a3ede99.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Девятнадцатого апреля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе по паре лебедей, обитавшей на озере в районе деревни Малое Замостье. Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт незаконной охоты на лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу. Раненые птицы были переданы волонтерам, которые доставили их в центр помощи диким животным, где они до сих пор остаются под наблюдением специалистов. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ). "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность охотника и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, 31-летний местный житель признал вину. По его словам, он во время охоты перепутал лебедей с гусями и готов возместить причиненный ущерб.
https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html
россия
ленинградская область
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149296/38/1492963896_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_c1eac99b8ec942cdd5f14181cb40bbea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, гатчинский район
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район
Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов

В Ленинградской области задержали охотника, стрелявшего по краснокнижным лебедям

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин Лебедь-шипун
Лебедь-шипун - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Кашин
Лебедь-шипун. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Девятнадцатого апреля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе по паре лебедей, обитавшей на озере в районе деревни Малое Замостье. Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт незаконной охоты на лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу. Раненые птицы были переданы волонтерам, которые доставили их в центр помощи диким животным, где они до сих пор остаются под наблюдением специалистов. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ).
«
"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность охотника и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, 31-летний местный житель признал вину. По его словам, он во время охоты перепутал лебедей с гусями и готов возместить причиненный ущерб.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Приморье вынесли приговор жителям за убийство амурского тигра
Вчера, 10:00
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьГатчинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала