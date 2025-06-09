https://ria.ru/20250609/okhotnik-2021835662.html

Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов

Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов - РИА Новости, 09.06.2025

Под Гатчиной задержали охотника, ранившего лебедей-шипунов

Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:42:00+03:00

2025-06-09T16:42:00+03:00

2025-06-09T16:42:00+03:00

происшествия

россия

ленинградская область

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Полиция задержала охотника, который в апреле в Ленинградской области открыл стрельбу по лебедям-шипунам, занесенным в Красную книгу, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Девятнадцатого апреля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о стрельбе по паре лебедей, обитавшей на озере в районе деревни Малое Замостье. Приехавшие на место происшествия полицейские зафиксировали факт незаконной охоты на лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу. Раненые птицы были переданы волонтерам, которые доставили их в центр помощи диким животным, где они до сих пор остаются под наблюдением специалистов. Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте (статья 258 УК РФ). "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность охотника и доставили его в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, 31-летний местный житель признал вину. По его словам, он во время охоты перепутал лебедей с гусями и готов возместить причиненный ущерб.

https://ria.ru/20250609/primore-2021719993.html

россия

ленинградская область

гатчинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ленинградская область, гатчинский район