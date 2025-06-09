https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html

Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября

Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября - РИА Новости, 09.06.2025

Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября

Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:07:00+03:00

2025-06-09T13:07:00+03:00

2025-06-09T13:07:00+03:00

политика

россия

новгородская область

юрий бобрышев

владимир путин

андрей никитин (политик)

новгородская областная дума

единая россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. Проект постановления в понедельник депутаты рассматривали на внеочередном заседании. Как пояснил спикер облдумы Юрий Бобрышев, депутаты должны назначить выборы в промежутке не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. "Сегодня всё этому соответствует… Голосуем… Принимается. Выборы назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Бобрышев. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Первый заместитель губернатора Александр Дронов с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора. В конце мая Дронов сообщил, что планирует идти на выборы губернатора от "Единой России".

https://ria.ru/20250305/dronov-2003127635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, новгородская область, юрий бобрышев, владимир путин, андрей никитин (политик), новгородская областная дума, единая россия