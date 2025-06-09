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Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября - РИА Новости, 09.06.2025
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13:07 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/oblduma-2021771763.html
Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября
Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября - РИА Новости, 09.06.2025
Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября
Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:07:00+03:00
2025-06-09T13:07:00+03:00
политика
россия
новгородская область
юрий бобрышев
владимир путин
андрей никитин (политик)
новгородская областная дума
единая россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября. Проект постановления в понедельник депутаты рассматривали на внеочередном заседании. Как пояснил спикер облдумы Юрий Бобрышев, депутаты должны назначить выборы в промежутке не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. "Сегодня всё этому соответствует… Голосуем… Принимается. Выборы назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Бобрышев. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Первый заместитель губернатора Александр Дронов с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора. В конце мая Дронов сообщил, что планирует идти на выборы губернатора от "Единой России".
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политика, россия, новгородская область, юрий бобрышев, владимир путин, андрей никитин (политик), новгородская областная дума, единая россия
Политика, Россия, Новгородская область, Юрий Бобрышев, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Новгородская областная Дума, Единая Россия
Выборы губернатора Новгородской области назначили на 14 сентября

Новгородская облдума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября

© РИА Новости / Илья Алексеев | Перейти в медиабанкПодcчет голосов региональных выборов
Подcчет голосов региональных выборов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Илья Алексеев
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Подcчет голосов региональных выборов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума назначила выборы губернатора региона на 14 сентября.
Проект постановления в понедельник депутаты рассматривали на внеочередном заседании. Как пояснил спикер облдумы Юрий Бобрышев, депутаты должны назначить выборы в промежутке не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
«
"Сегодня всё этому соответствует… Голосуем… Принимается. Выборы назначены на 14 сентября 2025 года", - сказал Бобрышев.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Первый заместитель губернатора Александр Дронов с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора. В конце мая Дронов сообщил, что планирует идти на выборы губернатора от "Единой России".
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Дронов стал врио губернатора Новгородской области
5 марта, 09:13
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьЮрий БобрышевВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Новгородская областная ДумаЕдиная Россия
 
 
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