https://ria.ru/20250609/nauka-2020661310.html

Ученые поняли, как древние люди выбирали место для жизни

Ученые поняли, как древние люди выбирали место для жизни - РИА Новости, 09.06.2025

Ученые поняли, как древние люди выбирали место для жизни

Первые люди Восточной Европы выбрали место для поселения неслучайно, считают специалисты Института географии РАН в составе научного коллектива на основе новых... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T07:00:00+03:00

2025-06-09T07:00:00+03:00

2025-06-09T07:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

социальный навигатор

что не найдешь в учебнике

археология

история

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020653160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4cdca4296cab5f3571f85e9b552f427.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Первые люди Восточной Европы выбрали место для поселения неслучайно, считают специалисты Института географии РАН в составе научного коллектива на основе новых данных, полученных с археологического памятника Костенки, расположенного в Воронежской области, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.В научных кругах существует гипотеза, что именно с Костенок началось заселение всей территории Восточно-Европейской равнины, так как в средней и западной части региона не обнаружено столь же древних свидетельств пребывания человека современной анатомии, добавили ученые Института географии РАН.Изучаемые поселения принадлежат к эпохе верхнего палеолита (40 тыс. лет – 10 тыс. лет назад), когда образ жизни наших предков разительно изменился из-за перемены климатических условий в начале нового ледникового периода. Похолодание вынудило ранних людей чаще охотиться и использовать огонь, а также выбирать ландшафт с естественными укрытиями от осадков и ветров, объяснили исследователи.Поэтому климатические изменения повлияли на выбор мест, где селились наши предки. Древние люди выбирали склоны речных долин для временных стоянок неслучайно. Вероятно, такая позиция помогала наблюдать за мигрирующими по долине животными, выявили специалисты Института географии РАН в составе научного коллектива.Использование огня повлияло на цвет и состав почв, сделав его нетипичным для эпохи ледникового периода, рассказала РИА Новости научный сотрудник Московского городского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", научный сотрудник Института географии РАН, доцент факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Фатима Курбанова."С одной стороны, темный цвет почв может свидетельствовать о благоприятных теплых условиях, с другой — обильное количество частиц угля в почве Костенок указывает на интенсивное использование огня древними обитателями стоянки. В этом слое авторы обнаружили следы криогенных процессов, то есть промерзания отложений", ― приводятся слова специалистов в сообщении Российского научного фонда (РНФ).Помимо этого, потоки воды, многолетняя мерзлота и оттаивание отложений могли сместить почвенные культурные слои, установили специалисты. Эта особенность местности вызвала неравномерное распределение следов жизни древнего человека, добавила Курбанова.Вертикальный срез отложений высотой около семи метров в Костенках был исследован с помощью комбинации естественно-научных методов для определения размеров частиц, химического состава, измерения цвета и магнитной восприимчивости образцов. Полученные данные помогут археологам точнее интерпретировать культурные слои и понять, как природные процессы влияли на сохранность древних артефактов, добавили в РНФ."В разных частях отложений прослеживается выраженная слоистость, свидетельствующая об активных процессах смыва почвы с вышележащих участков склона на нижележащие в результате формирования потоков воды по склону. Именно эти природные процессы могли немного "сдвинуть" древние артефакты с их первоначального местоположения, что важно учитывать при изучении данного археологического памятника", ― рассказали ученые Российскому научному фонду.Исследование выполнено специалистами Института географии РАН, Почвенного института имени В. В. Докучаева РАН, Института истории материальной культуры РАН, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия) при поддержке Российского научного фонда. Результаты опубликованы в Catena.Археологический памятник Костенки исследуется с конца XIX века. Изучение этого объекта позволило обнаружить около 60 стоянок ранних людей современного типа (Homo sapiens sapiens), которым от 12 000 до 45 000 лет.

https://ria.ru/20240403/megality-1937354085.html

https://ria.ru/20240619/mamonty-1953861647.html

воронежская область

восточная европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, археология, история, воронежская область, восточная европа, германия, российский научный фонд, российская академия наук, русское географическое общество, география