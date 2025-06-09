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СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025
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09:28 09.06.2025 (обновлено: 10:33 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России
Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
в мире
днепропетровская область
россия
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сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine."Возможный переход Днепропетровской области под контроль российских военных будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями", — говорится в публикации.Журналисты также указали, что в ходе наступления российских сил ожидается значительное усиление давления на украинские линии обороны. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250609/plan-2021690654.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692808.html
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России

MWM: потеря Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine.
«
"Возможный переход Днепропетровской области под контроль российских военных будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями", — говорится в публикации.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Журналисты также указали, что в ходе наступления российских сил ожидается значительное усиление давления на украинские линии обороны.
Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
На Западе запаниковали после наступления России в Днепропетровской области
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В миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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