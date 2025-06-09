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СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России
Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T09:28:00+03:00
2025-06-09T10:33:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine."Возможный переход Днепропетровской области под контроль российских военных будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями", — говорится в публикации.Журналисты также указали, что в ходе наступления российских сил ожидается значительное усиление давления на украинские линии обороны. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250609/plan-2021690654.html
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В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России
MWM: потеря Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в СВО