https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html

СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России

СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России - РИА Новости, 09.06.2025

СМИ заговорили о поворотном моменте в СВО из-за нового удара ВС России

Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:28:00+03:00

2025-06-09T09:28:00+03:00

2025-06-09T10:33:00+03:00

в мире

днепропетровская область

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983163941_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ba655da9a00a4218423136cd809c4002.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Россией, пишет Military Watch Magazine."Возможный переход Днепропетровской области под контроль российских военных будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями", — говорится в публикации.Журналисты также указали, что в ходе наступления российских сил ожидается значительное усиление давления на украинские линии обороны. Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250609/plan-2021690654.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692808.html

днепропетровская область

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф