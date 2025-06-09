Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 09.06.2025 (обновлено: 10:44 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/minobrnauki-2021691304.html
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах - РИА Новости, 09.06.2025
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах
Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:40:00+03:00
2025-06-09T10:44:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что студентов якобы заставляют организовывать банкеты для преподавателей: так учащимся гарантирована успешная защита выпускной квалификационной работы. "Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени", - говорится в сообщении министерства. В Минобрнауки добавили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в таком формате определяются самими участниками, которым при этом следует руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета или научной организации.
https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах

Минобрнауки: организация застолья не входит в регламент защиты диплома в вузах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистерство образования и науки РФ
Министерство образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министерство образования и науки РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что студентов якобы заставляют организовывать банкеты для преподавателей: так учащимся гарантирована успешная защита выпускной квалификационной работы.
"Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени", - говорится в сообщении министерства.
В Минобрнауки добавили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в таком формате определяются самими участниками, которым при этом следует руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета или научной организации.
Министерство науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Минобрнауки назвало реальную причину понижения вузов РФ в мировом рейтинге
2 июня, 07:01
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала