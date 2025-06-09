https://ria.ru/20250609/minobrnauki-2021691304.html

Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах

Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах - РИА Новости, 09.06.2025

Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах

Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:40:00+03:00

2025-06-09T02:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что студентов якобы заставляют организовывать банкеты для преподавателей: так учащимся гарантирована успешная защита выпускной квалификационной работы. "Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени", - говорится в сообщении министерства. В Минобрнауки добавили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в таком формате определяются самими участниками, которым при этом следует руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета или научной организации.

https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html

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