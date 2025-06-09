https://ria.ru/20250609/minobrnauki-2021691304.html
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах - РИА Новости, 09.06.2025
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах
Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:40:00+03:00
2025-06-09T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что студентов якобы заставляют организовывать банкеты для преподавателей: так учащимся гарантирована успешная защита выпускной квалификационной работы. "Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени", - говорится в сообщении министерства. В Минобрнауки добавили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в таком формате определяются самими участниками, которым при этом следует руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета или научной организации.
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Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки объяснило регламент защиты диплома в вузах
Минобрнауки: организация застолья не входит в регламент защиты диплома в вузах
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Организация застолья для преподавателей вузов не является частью процедуры защиты дипломной работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что студентов якобы заставляют организовывать банкеты для преподавателей: так учащимся гарантирована успешная защита выпускной квалификационной работы.
"Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени", - говорится в сообщении министерства.
В Минобрнауки добавили, что целесообразность и уместность празднования успешной защиты в таком формате определяются самими участниками, которым при этом следует руководствоваться общими принципами этики и внутренними нормативными актами университета или научной организации.