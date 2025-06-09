https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848707.html

Мединский заявил о молчании Зеленского после получения договора в 2022 году

Мединский заявил о молчании Зеленского после получения договора в 2022 году - РИА Новости, 09.06.2025

Мединский заявил о молчании Зеленского после получения договора в 2022 году

Владимир Зеленский две недели молчал после того, как в апреле 2022 года получил договор, который РФ и Украина обсуждали тогда в Стамбуле, за это время к нему... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:53:00+03:00

2025-06-09T17:53:00+03:00

2025-06-09T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский две недели молчал после того, как в апреле 2022 года получил договор, который РФ и Украина обсуждали тогда в Стамбуле, за это время к нему приезжали бывший британский премьер Борис Джонсон и представители администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле в 2022 году. О деталях работы над проектом документа, который был тогда согласован, он рассказал в интервью в рамках шоу "Эффект Санчеса" американского журналиста RT Рика Санчеса."Пятнадцатого апреля я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят, это слишком большой и сложный текст. Как оказалось, за эти две недели к нему приехали Джонсон, глава госдепартамента Байдена, шеф Пентагона Байдена, каждый из них провел совещание", - рассказал Мединский.После этого украинцы сказали, что их иностранные партнеры против заключения договора, который тогда уже был согласован с российской стороной, добавил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html

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