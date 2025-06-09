https://ria.ru/20250609/mask-2021752159.html
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков
Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:57:00+03:00
2025-06-09T11:57:00+03:00
2025-06-09T11:57:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
илон маск
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_299:0:2493:1234_1920x0_80_0_0_2e85d3315fc212b9b5b048735dcc8dd2.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Ранее Маск впервые выразил солидарность с Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Трамп на странице в соцсети Х призывал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов. "Маск поддержал решительные действия Трампа в Лос-Анджелесе, который заявил, что "освободит Лос Анджелес от нашествия мигрантов и положит конец мигрантским бунтам". Означает ли это примирение Трампа и Маска? Возможно, частичное - в целях минимизации взаимного ущерба. Однако вряд ли полное. И ущерб уже нанесен", - написал Пушков в своем Telegram-канале. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html
https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_466:0:2359:1420_1920x0_80_0_0_76682b858cc69de0465d341fb704134d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, совет федерации рф, конфликт трампа и маска
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Конфликт Трампа и Маска
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков
Пушков: Трамп и Маск могут частично помириться для снижения взаимного ущерба