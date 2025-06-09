Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/mask-2021752159.html
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков - РИА Новости, 09.06.2025
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков
Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:57:00+03:00
2025-06-09T11:57:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
дональд трамп
илон маск
алексей пушков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_299:0:2493:1234_1920x0_80_0_0_2e85d3315fc212b9b5b048735dcc8dd2.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Ранее Маск впервые выразил солидарность с Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Трамп на странице в соцсети Х призывал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов. "Маск поддержал решительные действия Трампа в Лос-Анджелесе, который заявил, что "освободит Лос Анджелес от нашествия мигрантов и положит конец мигрантским бунтам". Означает ли это примирение Трампа и Маска? Возможно, частичное - в целях минимизации взаимного ущерба. Однако вряд ли полное. И ущерб уже нанесен", - написал Пушков в своем Telegram-канале. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html
https://ria.ru/20250608/konflikt-2021656963.html
лос-анджелес
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_466:0:2359:1420_1920x0_80_0_0_76682b858cc69de0465d341fb704134d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, совет федерации рф, конфликт трампа и маска
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Конфликт Трампа и Маска
Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков

Пушков: Трамп и Маск могут частично помириться для снижения взаимного ущерба

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее Маск впервые выразил солидарность с Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Трамп на странице в соцсети Х призывал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Отец Маска раскрыл, что произошло с его сыном из-за Трампа
Вчера, 19:06
"Маск поддержал решительные действия Трампа в Лос-Анджелесе, который заявил, что "освободит Лос Анджелес от нашествия мигрантов и положит конец мигрантским бунтам". Означает ли это примирение Трампа и Маска? Возможно, частичное - в целях минимизации взаимного ущерба. Однако вряд ли полное. И ущерб уже нанесен", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ раскрыли, кто выигрывает от конфликта Трампа и Маска
Вчера, 18:39
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияДональд ТрампИлон МаскАлексей ПушковСовет Федерации РФКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала