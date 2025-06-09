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Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков

Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков - РИА Новости, 09.06.2025

Трамп и Маск никогда не помирятся полностью, считает Пушков

Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:57:00+03:00

2025-06-09T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск никогда не помирятся полностью, они могут помириться лишь частично для снижения взаимного ущерба, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. Ранее Маск впервые выразил солидарность с Трампом после публичного конфликта с ним, поддержав призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться. Трамп на странице в соцсети Х призывал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы, в том числе в виде продолжающихся протестов. "Маск поддержал решительные действия Трампа в Лос-Анджелесе, который заявил, что "освободит Лос Анджелес от нашествия мигрантов и положит конец мигрантским бунтам". Означает ли это примирение Трампа и Маска? Возможно, частичное - в целях минимизации взаимного ущерба. Однако вряд ли полное. И ущерб уже нанесен", - написал Пушков в своем Telegram-канале. На прошлой неделе между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250608/mask-2021659189.html

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