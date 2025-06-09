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В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных. "В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли назвать наступление Российских вооружённых сил в Днепропетровской области частью работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
Песков: ВС РФ в Днепропетровской области работают над созданием буферной зоны