https://ria.ru/20250609/kreml-2021763985.html

В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области

В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025

В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области

Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:44:00+03:00

2025-06-09T12:44:00+03:00

2025-06-09T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных. "В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли назвать наступление Российских вооружённых сил в Днепропетровской области частью работы по созданию буферной зоны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность