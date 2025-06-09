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В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kreml-2021763985.html
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 09.06.2025
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области
Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных. "В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли назвать наступление Российских вооружённых сил в Днепропетровской области частью работы по созданию буферной зоны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
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днепропетровская область, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Кремле прокомментировали наступление ВС России в Днепропетровской области

Песков: ВС РФ в Днепропетровской области работают над созданием буферной зоны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области, ВСУ потеряли за сутки до 530 военных.
"В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в министерство обороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, можно ли назвать наступление Российских вооружённых сил в Днепропетровской области частью работы по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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