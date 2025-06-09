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Россия и Шри-Ланка провели конференцию по проведению совместных учений - РИА Новости, 09.06.2025
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04:10 09.06.2025 (обновлено: 07:48 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/habarovsk-2021695025.html
Россия и Шри-Ланка провели конференцию по проведению совместных учений
Россия и Шри-Ланка провели конференцию по проведению совместных учений - РИА Новости, 09.06.2025
Россия и Шри-Ланка провели конференцию по проведению совместных учений
Планирующая конференция по проведению российско-ланкийских антитеррористических учений прошла в Хабаровске, сообщает Восточный военный округ (ВВО). РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T04:10:00+03:00
2025-06-09T07:48:00+03:00
безопасность
хабаровск
шри-ланка
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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Планирующая конференция по проведению российско-ланкийских антитеррористических учений прошла в Хабаровске, сообщает Восточный военный округ (ВВО). Как сообщили РИА Новости в штабе округа, дата проведения учения пока не разглашается. "В Хабаровске, в штабе ВВО, состоялась вторая планирующая конференция по подготовке российско-ланкийского военного учения, направленного на борьбу с международным терроризмом", - говорится в сообщении. В мероприятии от российской стороны приняли участие представители округа под руководством врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева, со стороны Шри-Ланки делегацию возглавил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Ведаж Вималарате. По данным ВВО, на учениях военнослужащим двух стран предстоит отработать алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях и городских условиях. "Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы", - цитирует пресс-служба округа слова помощника командующего войсками ВВО (по международному военному сотрудничеству) Ивана Тараева.
https://ria.ru/20250607/ucheniya-2021462832.html
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безопасность, хабаровск, шри-ланка
Безопасность, Хабаровск, Шри-Ланка
Россия и Шри-Ланка провели конференцию по проведению совместных учений

В Хабаровске прошла конференция по проведению учений России и Шри-Ланки

© Пресс-служба Восточного Военного ОкругаРоссия и Шри-Ланка в Хабаровске провели конференцию по проведению совместных учений
Россия и Шри-Ланка в Хабаровске провели конференцию по проведению совместных учений - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Пресс-служба Восточного Военного Округа
Россия и Шри-Ланка в Хабаровске провели конференцию по проведению совместных учений
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ХАБАРОВСК, 9 июн - РИА Новости. Планирующая конференция по проведению российско-ланкийских антитеррористических учений прошла в Хабаровске, сообщает Восточный военный округ (ВВО).
Как сообщили РИА Новости в штабе округа, дата проведения учения пока не разглашается.
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Хабаровске, в штабе ВВО, состоялась вторая планирующая конференция по подготовке российско-ланкийского военного учения, направленного на борьбу с международным терроризмом", - говорится в сообщении.
В мероприятии от российской стороны приняли участие представители округа под руководством врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева, со стороны Шри-Ланки делегацию возглавил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Ведаж Вималарате.
По данным ВВО, на учениях военнослужащим двух стран предстоит отработать алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях и городских условиях.
"Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы", - цитирует пресс-служба округа слова помощника командующего войсками ВВО (по международному военному сотрудничеству) Ивана Тараева.
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