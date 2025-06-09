https://ria.ru/20250609/grossi-2021792243.html
Гросси сообщил о планах снова посетить ЗАЭС
Гросси сообщил о планах снова посетить ЗАЭС - РИА Новости, 09.06.2025
Гросси сообщил о планах снова посетить ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:17:00+03:00
2025-06-09T14:17:00+03:00
2025-06-09T14:21:00+03:00
рафаэль гросси
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вновь хотел бы посетить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) но конкретной даты нового визита пока нет."Не в ближайшее время, но я обязательно вернусь", - сказал Гросси журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о его планах вновь посетить ЗАЭС.Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что на данный момент у него нет конкретной даты нового визита на станцию."Технические переговоры, которые я провёл в Киеве и в Калининграде (6 июня текущего года - ред.), были для меня очень важны на данном этапе… И изначально я хотел поехать (на ЗАЭС - ред.) в этот раз, но были другие факторы, которые заставили меня пересмотреть планы и сосредоточиться исключительно на технических переговорах в Калининграде и Киеве", - пояснил глава Агентства, добавив, что он был на ЗАЭС уже пять раз, и хотел бы отправиться туда вновь.В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20250609/grossi-2021789528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Гросси сообщил о планах снова посетить ЗАЭС
Гросси сообщил, что снова посетит ЗАЭС, но не в ближайшее время, даты пока нет