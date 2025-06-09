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Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах
Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах - РИА Новости, 09.06.2025
Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах
Перезапуск Запорожской АЭС при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но МАГАТЭ известно о планах российской стороны сделать это в какой-то момент, заявил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:12:00+03:00
2025-06-09T14:12:00+03:00
2025-06-09T14:12:00+03:00
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 9 июн - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС при нынешних обстоятельствах нецелесообразен, но МАГАТЭ известно о планах российской стороны сделать это в какой-то момент, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "При нынешних обстоятельствах перезапуск (ЗАЭС - ред.) нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем", - сказал Гросси журналистам. При этом, по его словам, МАГАТЭ известно, что у российской стороны есть намерение перезапустить станцию в какой-то момент. "Нам показывали некоторые планы… но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами", - уточнил гендиректор. В Калининграде в пятницу прошёл очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Гросси. Стороны обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20250606/magate-2021343560.html
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рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах
Глава МАГАТЭ Гросси: перезапуск ЗАЭС при нынешних условиях нецелесообразен