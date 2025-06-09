https://ria.ru/20250609/erdogan-2021888894.html

В Анкаре опровергли утверждения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

В Анкаре опровергли утверждения о плохом состоянии здоровья Эрдогана - РИА Новости, 09.06.2025

В Анкаре опровергли утверждения о плохом состоянии здоровья Эрдогана

Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:11:00+03:00

2025-06-09T21:11:00+03:00

2025-06-09T21:11:00+03:00

в мире

турция

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анкара (провинция)

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции. На одном из турецких YouTube-каналов были сделаны заявления о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана. "Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее. Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с господином президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241022/erdogan-1979235557.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)