В Анкаре опровергли утверждения о плохом состоянии здоровья Эрдогана
Центр по борьбе с дезинформацией: состояние здоровья Эрдогана удовлетворительное
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана удовлетворительное, он продолжает выполнять свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики, говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
На одном из турецких YouTube-каналов были сделаны заявления о якобы плохом состоянии здоровья Эрдогана.
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"Выражения, использованные в упомянутой передаче, содержат необоснованные обвинения, а также направлены против должности президента и оскорбляют ее. Как глава Турецкой Республики, господин президент выполняет свои конституционные полномочия и обязанности главы Турецкой Республики и прилагает все усилия, чтобы служить нашей нации. Главы государств, политики и другие официальные лица, которые встречаются с господином президентом, знают, насколько хорошо он разбирается в вопросах, насколько сильна его память и насколько он тверд в своих решениях", - говорится в заявлении.
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