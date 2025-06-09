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В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек - РИА Новости, 09.06.2025
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11:19 09.06.2025 (обновлено: 13:46 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/besporyadki-2021740530.html
В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек
В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек - РИА Новости, 09.06.2025
В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек
В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:19:00+03:00
2025-06-09T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ."Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", — сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции, передает CNN.По его словам, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.Кроме того, как уточнили в полиции, в Сан-Франциско накануне задержали примерно 60 протестующих. Там рассказали, что акция, несмотря на мирное начало, переросла в беспорядки: часть участников начали вести себя агрессивно, силовики зафиксировали нападения, акты вандализма и повреждение патрульной машины. При этом протестующие отказались разойтись."Были задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. На месте был найден один огнестрельный пистолет", — информировало ведомство на своей странице в соцсети Х.Также пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в город двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в Лос-Анджелес морской пехоты.В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.
https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html
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РИА Новости
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Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе
Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сан-франциско, сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Сан-Франциско, США, Протесты в Калифорнии

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ.
«
"Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", — сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции, передает CNN.
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
© Getty Images / Mario Tama

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10
© Getty Images / Spencer Platt

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

Национальная гвардия США во время протестов в Лос-Анджелесе

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

Люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов в Лос-Анжелесе

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10
© Getty Images / Gina Ferazzi

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10
© Getty Images / Anadolu

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10
© Getty Images / Robert Gauthier

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10
© Getty Images / Mario Tama

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10
По его словам, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.
Кроме того, как уточнили в полиции, в Сан-Франциско накануне задержали примерно 60 протестующих. Там рассказали, что акция, несмотря на мирное начало, переросла в беспорядки: часть участников начали вести себя агрессивно, силовики зафиксировали нападения, акты вандализма и повреждение патрульной машины. При этом протестующие отказались разойтись.
Советский флаг на участнике протестов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
У протестующих в Калифорнии заметили неожиданный символ
11:46
«
"Были задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. На месте был найден один огнестрельный пистолет", — информировало ведомство на своей странице в соцсети Х.
Также пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.
Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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11:28
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в город двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в Лос-Анджелес морской пехоты.
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.
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