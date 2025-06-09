https://ria.ru/20250609/besporyadki-2021740530.html

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек - РИА Новости, 09.06.2025

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:19:00+03:00

2025-06-09T11:19:00+03:00

2025-06-09T13:46:00+03:00

в мире

лос-анджелес

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сша

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ."Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний", — сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции, передает CNN.По его словам, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.Кроме того, как уточнили в полиции, в Сан-Франциско накануне задержали примерно 60 протестующих. Там рассказали, что акция, несмотря на мирное начало, переросла в беспорядки: часть участников начали вести себя агрессивно, силовики зафиксировали нападения, акты вандализма и повреждение патрульной машины. При этом протестующие отказались разойтись."Были задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. На месте был найден один огнестрельный пистолет", — информировало ведомство на своей странице в соцсети Х.Также пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в центре Лос-Анджелеса ранее перерос в стычки с протестующими. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в город двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии. В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность переброски в Лос-Анджелес морской пехоты.В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента Соединенных Штатов пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250609/protesty-2021749432.html

https://ria.ru/20250609/voyna-2021744213.html

https://ria.ru/20250609/foto-2021701163.html

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сан-франциско

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Протесты против депортации нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе Демонстрации против миграционных рейдов в штате Калифорния продолжаются третий день. В Лос-Анджелесе протестующие вступили в столкновения с полицией и подожгли несколько автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и резиновые боеприпасы для подавления толпы. Десятки митингующих были арестованы. 2025-06-09T11:19 true PT0M57S

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в мире, лос-анджелес, калифорния, сан-франциско, сша, протесты в калифорнии