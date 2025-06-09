Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.