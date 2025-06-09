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Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025
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12:14 09.06.2025 (обновлено: 14:28 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/protest-2021718656.html
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 09.06.2025
Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе
РИА Новости, 09.06.2025
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Лос-Анджелес, Фото, В мире, Дональд Трамп, Калифорния

Хаос и погромы: массовые беспорядки в Лос-Анджелесе

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© Getty Images / Mario Tama

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходят массовые протесты против миграционной политики Дональда Трампа.

© Getty Images / Mario Tama
1 из 10
© Getty Images / Spencer Platt

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

Национальная гвардия США во время протестов в Лос-Анджелесе

Ранее президент США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов, а также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

© Getty Images / Spencer Platt
2 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

Полицейские во время протестов в Лос-Анджелесе

7 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре калифорнийского города перерос в стычки с протестующими.

© AP Photo / Eric Thayer
3 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

Люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов в Лос-Анжелесе

На фото: люди прячутся от взрыва фейерверка во время протестов.

© AP Photo / Ethan Swope
4 из 10
© Getty Images / Gina Ferazzi

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американские СМИ сообщают, что в воскресенье во время беспорядков задержаны более 80 человек. Зафиксированы нападения и акты вандализма.

© Getty Images / Gina Ferazzi
5 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

Поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии

На фото: поврежденные автомобили дорожной службы Калифорнии.

© AP Photo / Eric Thayer
6 из 10
© Getty Images / Anadolu

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Также сообщается, что в результате беспорядков пострадали двое полицейских, одного из них госпитализировали.

© Getty Images / Anadolu
7 из 10
© Getty Images / Robert Gauthier

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала отправку в Лос-Анджелес двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© Getty Images / Robert Gauthier
8 из 10
© AP Photo / Eric Thayer

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Американский предприниматель Илон Маск выразил глубокую обеспокоенность протестами в Лос-Анджелесе и поддержал призыв американского лидера к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за свои провалы.

© AP Photo / Eric Thayer
9 из 10
© Getty Images / Mario Tama

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

Протесты против миграционной политики Дональда Трампа в Лос-Анджелесе

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата, а также отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов.

© Getty Images / Mario Tama
10 из 10
 
Лос-АнджелесФотоВ миреДональд ТрампКалифорния
 
 
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