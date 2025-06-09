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"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия - РИА Новости, 09.06.2025
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21:54 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/araviya-2021893182.html
"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия
"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия - РИА Новости, 09.06.2025
"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия
Саудовская Аравия намерена вступить в длительную ценовую войну, чтобы восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке, заявил глава отдела исследований... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:54:00+03:00
2025-06-09T21:54:00+03:00
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
россия
ирак
опек
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена вступить в длительную ценовую войну, чтобы восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке, заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp Франсиско Бланш в интервью Bloomberg Television."Это не ценовая война, которая будет краткосрочной и резкой; скорее, она будет долгой и постепенной", — утверждает Бланш.По его мнению, Саудовская Аравия планирует отнять долю рынка у американской сланцевой нефти, а также у членов ОПЕК+.Эксперт утверждает, что стратегия Королевства будет заключаться в стимулировании повышения добычи нефти в рамках государств-членов ОПЕК+.Ранее сообщалось о том, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html
https://ria.ru/20250609/neft-2021819007.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ирак, опек
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОПЕК
"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия

Bank of America: Саудовская Аравия намерена начать ценовую войну на рынке нефти

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена вступить в длительную ценовую войну, чтобы восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке, заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp Франсиско Бланш в интервью Bloomberg Television.
"Это не ценовая война, которая будет краткосрочной и резкой; скорее, она будет долгой и постепенной", — утверждает Бланш.
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По его мнению, Саудовская Аравия планирует отнять долю рынка у американской сланцевой нефти, а также у членов ОПЕК+.
Эксперт утверждает, что стратегия Королевства будет заключаться в стимулировании повышения добычи нефти в рамках государств-членов ОПЕК+.
Ранее сообщалось о том, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.
Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.
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