https://ria.ru/20250609/araviya-2021893182.html

"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия

"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия - РИА Новости, 09.06.2025

"Война будет долгой". В США раскрыли, что задумала Саудовская Аравия

Саудовская Аравия намерена вступить в длительную ценовую войну, чтобы восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке, заявил глава отдела исследований... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:54:00+03:00

2025-06-09T21:54:00+03:00

2025-06-09T21:54:00+03:00

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия намерена вступить в длительную ценовую войну, чтобы восстановить свою долю на мировом нефтяном рынке, заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp Франсиско Бланш в интервью Bloomberg Television."Это не ценовая война, которая будет краткосрочной и резкой; скорее, она будет долгой и постепенной", — утверждает Бланш.По его мнению, Саудовская Аравия планирует отнять долю рынка у американской сланцевой нефти, а также у членов ОПЕК+.Эксперт утверждает, что стратегия Королевства будет заключаться в стимулировании повышения добычи нефти в рамках государств-членов ОПЕК+.Ранее сообщалось о том, что восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями увеличат предельный уровень добычи нефти в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня июня ввиду стабильных перспектив мировой экономики и текущего здорового нефтяного рынка, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане.Эти восемь стран добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.В начале апреля восьмерка ОПЕК+ договорилась ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей будет увеличиваться добыча в июне.Тем не менее восемь стран ОПЕК+ также должны придерживаться плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти. Поэтому фактически максимально разрешенный уровень добычи увеличился в апреле на 115 тысяч баррелей, в мае - на 253 тысячи, а в июне - на 359 тысяч.

https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html

https://ria.ru/20250609/neft-2021819007.html

саудовская аравия

россия

ирак

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, россия, ирак, опек