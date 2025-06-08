Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря
Океанолог Шевченко: снижение уровня Каспийского моря связано с климатом
Набережная в Каспийске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, сообщил РИА Новости врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко.
По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 25–50 лет.
"Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря – тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем", – сказал Владимир Шевченко.
Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1015 метров.
Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.
"Аральское море – обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге", - добавил Шевченко.
По его словам, в Малом Арале уже удалось восстановить популяцию 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация этих водоемов возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых уходят на поливы сельскохозяйственных земель.
Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов также заявлял, что обмеление Каспийского моря является следствием изменения климата, и с регулированием стока воды на Волге оно не связано.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водоотведение от Амударьи и Сырдарьи привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 60 лет площадь моря сократилась в 13 раз, уровень воды снизился на 34 метра, и море разделилось на два водоема, многократно увеличилась соленость моря, исчезла рыба.
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