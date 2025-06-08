Рейтинг@Mail.ru
Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 08.06.2025 (обновлено: 06:04 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/okeanolog-2021585730.html
Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря
Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря - РИА Новости, 08.06.2025
Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря
Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата,... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:52:00+03:00
2025-06-08T06:04:00+03:00
каспийское море
казахстан
узбекистан
владимир шевченко
дмитрий кириллов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746521191_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b7e83cc301e2b9beb8443b355b12835e.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, сообщил РИА Новости врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко. По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 25–50 лет. "Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря – тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем", – сказал Владимир Шевченко. Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1015 метров. Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно. "Аральское море – обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге", - добавил Шевченко. По его словам, в Малом Арале уже удалось восстановить популяцию 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация этих водоемов возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых уходят на поливы сельскохозяйственных земель. Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов также заявлял, что обмеление Каспийского моря является следствием изменения климата, и с регулированием стока воды на Волге оно не связано. Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водоотведение от Амударьи и Сырдарьи привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 60 лет площадь моря сократилась в 13 раз, уровень воды снизился на 34 метра, и море разделилось на два водоема, многократно увеличилась соленость моря, исчезла рыба.
https://ria.ru/20250605/tyulen-2021135211.html
https://ria.ru/20250523/more-2018568106.html
https://ria.ru/20250517/zemletrjasenie-2017622900.html
каспийское море
казахстан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746521191_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f7692b25bdfff4be203eee1f7e1b432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каспийское море, казахстан, узбекистан, владимир шевченко, дмитрий кириллов, российская академия наук
Каспийское море, Казахстан, Узбекистан, Владимир Шевченко, Дмитрий Кириллов, Российская академия наук
Океанолог рассказал, с чем связано снижение уровня Каспийского моря

Океанолог Шевченко: снижение уровня Каспийского моря связано с климатом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная в Каспийске
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Набережная в Каспийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предотвратить снижение уровня Каспийского моря очень сложно, потому что это природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, сообщил РИА Новости врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Владимир Шевченко.
По прогнозам ученых, снижение уровня воды в Каспийском море прогнозируется в течение, как минимум, ближайших 25–50 лет.
Каспийский тюлень - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас"
5 июня, 16:47
"Помешать снижению уровня сложно. Это, во многом, природное явление, связанное с изменением глобального и регионального климата, которое привело к резкому увеличению испарения с зеркала моря. Даже слегка уменьшить снижение уровня моря – тоже сложно. При том, что сток Волги в последние годы действительно снижается, назвать ее основным виновником обмеления мы не можем", – сказал Владимир Шевченко.
Он подчеркнул, что правильнее говорить именно о снижении уровня моря, а не об его обмелении, поскольку за 30 лет произошло снижение уровня на 3 метра при его максимальной глубине 1015 метров.
Ученый также отметил, что предрекать Каспийскому морю судьбу Аральского совершенно некорректно.
Набережная в Каспийске - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Глава Росводресурсов назвал причину обмеления Каспийского моря
23 мая, 03:34
"Аральское море – обратный пример, потому что его действительно погубил человек, хотя и здесь не обошлось без климатических факторов, которые привели к увеличению испарения и уменьшению осадков на водосборе впадающих рек. При этом водоем уже удалось частично спасти путем строительства плотины между Малым Аралом на севере и Большим Аралом на юге", - добавил Шевченко.
По его словам, в Малом Арале уже удалось восстановить популяцию 22 видов рыб, и дальнейшая реабилитация этих водоемов возможна за счет увеличения стока рек Амударьи и Сырдарьи, воды которых уходят на поливы сельскохозяйственных земель.
Ранее глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов также заявлял, что обмеление Каспийского моря является следствием изменения климата, и с регулированием стока воды на Волге оно не связано.
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Чрезмерное водоотведение от Амударьи и Сырдарьи привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, к высыханию Арала. За последние 60 лет площадь моря сократилась в 13 раз, уровень воды снизился на 34 метра, и море разделилось на два водоема, многократно увеличилась соленость моря, исчезла рыба.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Каспийском море произошло землетрясение
17 мая, 21:44
 
Каспийское мореКазахстанУзбекистанВладимир ШевченкоДмитрий КирилловРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала