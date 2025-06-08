https://ria.ru/20250608/lazarev-2021578341.html

Сергей Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии "Муз-ТВ"

Сергей Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии "Муз-ТВ" - РИА Новости, 08.06.2025

Сергей Лазарев стал лучшим исполнителем по версии премии "Муз-ТВ"

Лучшим исполнителем по версии музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" стал Сергей Лазарев, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T01:24:00+03:00

2025-06-08T01:24:00+03:00

2025-06-08T02:11:00+03:00

шоубиз

технологии

россия

дима билан (виктор белан)

николай басков

джиган (денис устименко-вайнштейн)

иванушки international

дискотека авария

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лучшим исполнителем по версии музыкальной премии телеканала "Муз-ТВ" "Легенда" стал Сергей Лазарев, передает корреспондент РИА Новости. XX Юбилейная церемония вручения национальной музыкальной премии "Муз-ТВ" 2025 "Легенда" прошла на концертной площадке "Live Арена" в субботу. Ведущими премии стали Яна Чурикова, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева, а также Николай Басков и Mia Boyka. Режиссер церемонии премии "Легенда" - Антон Давыденко. "Приятно сегодня вновь подняться за тарелкой, за наградой. Хочу поблагодарить своего зрителя, который со мной практически 25 лет. Спасибо огромное всем, кто приходит на мои концерты. Спасибо моей маме. Мы такие благодаря нашим родителям… Спасибо тем, кто продолжает в меня верить", - сказал Лазарев, получая награду. Лучшей исполнительницей признана певица Мари Краймбрери. Прорывом года стала группа Женя Трофимов и "Комната культуры". В номинации "Лучшая группа" победу одержала Artik&Asti. Исполнитель Ваня Дмитриенко оказался лучшим в сети. В номинации "Лучший альбом" победил Мот с пластинкой "Август навсегда". Песня "Матушка" принесла победу певице Татьяне Куртуковой в номинации "Лучшая песня". Лучшей коллаборацией признано трио Джигана, Artik&Asti и Niletto с песней "Худи". "В 2015 году я получил первую тарелку "Муз-ТВ". Спустя 10 лет - это пятая тарелка. Мне очень приятно. Был большой перерыв - последняя тарелка была в 2019 году… Я считаю, это заслуженно", - сказал Джиган. Клип Димы Билана и Мари Краймбрери на песню "It's my life" стал лучшим в номинации "Лучшее видео". Лучшим танцевальным видео стал клип Люси Чеботиной "За бывшего", а в категории "Лучшее лирическое видео" побед Akmal с клипом на песню "Раневская". Шоу Полины Гагариной "Навсегда" в Лужниках стало лучшим сольным концертом по версии премии телеканала "Муз-ТВ". Песни "Земля" в исполнении группы "Три дня дождя" и Тоси Чайкиной и "Фиолетовая вата" народного артиста РФ Филиппа Киркорова победили в номинации "Лучшая cover-версия".Кроме того, премия была вручена и в специальных номинациях. Так, свою 25-ю тарелку премии "Муз-ТВ" получил Дима Билан в номинации "Легендарный исполнитель". "Нужно обязательно говорить спасибо всем, кто участвовал в этом пути поддержки, споров, антагонизма. Хочу сказать большие слова благодарности Яне Рудковской. Моя жизнь - это череда принятых мной решений - с кем работать, как и почему. Иногда судьба выбирает за тебя - это происходит неспроста… Самое главное - найти единомышленников, замечать их. Это тоже талант - видеть, верить и доверять", - сказал Билан со сцены. Легендарной исполнительницей стала Лолита. "Легендарной группой" признана "Иванушки International", а в категории "Легендарная рок-группа" тарелку получили участники группы "Звери". Легендой шоу-бизнеса стала "Дискотека авария". Народный артист РФ Игорь Крутой был удостоен звания легендарного композитора. Рок-легендой стал основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Легендарным поэтом признан Михаил Гуцериев, а Яна Рудковская - легендарным продюсером. Награду премии телеканал "Муз-ТВ" в спецноминации "За вклад в развитие российской музыки" получил народный артист России Николай Басков. В номинации "Выбор VK Музыки" победил исполнитель Toxi$.

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технологии, россия, дима билан (виктор белан), николай басков, джиган (денис устименко-вайнштейн), иванушки international, дискотека авария, "агата кристи"