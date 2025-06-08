https://ria.ru/20250608/dollary-2021539307.html

Старые доллары: чем отличаются от новых купюр и где их можно обменять

Доллары старого образца: где принимают, отличия от новых купюр, как обменять

Старые доллары: чем отличаются от новых купюр и где их можно обменять

Американские доллары неоднократно меняли внешний вид. Потому в 2025 году в обороте можно встретить как старые доллары, так и купюры нового образца. Последние... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T12:26:00+03:00

2025-06-08T12:26:00+03:00

2025-06-08T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Американские доллары неоднократно меняли внешний вид. Потому в 2025 году в обороте можно встретить как старые доллары, так и купюры нового образца. Последние считаются более предпочтительными, но в чем разница между ними — знают далеко не все. Чем отличаются такие купюры, принимают ли старые банкноты и где их можно обменять на новые — в материале РИА Новости.Что такое доллары старого образцаДоллары США считаются универсальной валютой, которую можно использовать для расчетов и оплаты услуг на территории большинства стран мира. Россияне в поездки за границу тоже зачастую предпочитали брать с собой именно американские доллары, которые уже на месте при необходимости можно было обменять на местную валюту.В последнее время граждане России могли слышать предупреждение о том, что далеко не все американские купюры одинаково ценятся и принимаются зарубежом. Нередко сложности возникают с так называемыми старыми банкнотами, то есть выпущенными более десяти лет назад. Не случайно многие эксперты сегодня рекомендуют россиянам при планировании зарубежных поездок отдавать предпочтение долларам нового образца, которые имеют ряд визуальных отличий от старых купюр.Отличия старых долларов от современныхДизайн американских долларов (как и многих других национальных валют самых разных стран мира) неоднократно менялся. Это постепенный процесс, внешний вид могут менять лишь отдельные купюры определенного номинала. Одной из самых "стабильных" считается банкнота в один доллар: ее дизайн не меняется вот уже более полувека, с 1963 года.Как правило, смена дизайна банкноты происходит из соображений безопасности. С течением времени появляются новые методы и технологии, которые помогают защитить купюры от подделок.“Главный визуальный маркер старых долларов — это привычный глазу дизайн лицевой и обратной сторон, знакомый всем еще по фильмам 80–90-х: меньше цветных элементов, более "мягкие" оттенки зеленого, — отмечает инвестор, предприниматель и основатель социальной сети про финансы “БАЗАР” Владислав Никонов. — Технологически же они лишены современных защитных функций, таких как цветопеременная краска, ультрафиолетовая нить, микропечать и водяные знаки, ярко выраженных на купюрах серии 2004 и позже. Для инвестора это означает: старый доллар проще "подделать", но для коллекционера наоборот — уникальная возможность раздобыть раритет, недоступный в обращении сегодня”.Так, на последней версии купюры в пять долларов (образца 2008 года) помимо портрета президента Авраама Линкольна можно увидеть специальную защитную нить, которая под ультрафиолетом светится синим оттенком. Современная стодолларовая купюра получила вертикальную защитную полосу, которая располагается по центру и отличается ярким синим цветом и голографическим эффектом.Изменился и цвет многих современных американских банкнот: в зависимости от номинала купюры это могут быть голубые, оранжевые, красные, желтые оттенки. Прежде банкноты различных номиналов были выполнены в одной цветовой гамме — сочетании зеленых и серых оттенков. Именно этим объясняется и еще одно разделение существующих долларовых купюр: на белые (старые) и синие (новые).Как известно, лицевую сторону долларов различного номинала украшают портреты бывших президентов США. Во многих современных купюрах их изображения стали заметно крупнее и уже не располагаются строго по центру.Добавили на новые банкноты и другие защитные элементы, например, водяные символы, рельефные детали.Срок действия старых долларовФормально срока действия у долларовых банкнот не существует. Если при появлении купюр нового образца получившие статус "старых" доллары не изымаются из оборота, то по-прежнему могут использоваться как средства для расчета.“Долларовые купюры не имеют "срока годности". Все банкноты, который были выпущены Федеральной резервной системой США после 1914 года, считаются законным средством платежа и, соответственно, вполне могут использоваться для расчетов. Такие старые доллары обязаны принимать и отечественные банки, в том случае, если они в хорошем состоянии, а их подлинность не вызывает сомнений”, — говорит Владимир Петров, заместитель начальника Управления дилинга РосДорБанка.Однако на практике со старыми купюрами могут возникнуть проблемы.Где не принимают доллары старого образцаС проблемой обмена долларов старого образца россияне столкнулись во второй половине 2024 года при посещении некоторых стран. В большинстве случаев это объясняется тем, что "старые" доллары лишены многих современных защитных элементов, а потому велик риск столкнуться с подделкой.В РоссииСообщается, что часть отечественных банков отказывают гражданам, которые приносят доллары старого образца. Вместе с этим проблемы могут возникнуть и при покупке "новых" купюр, которые, как информируют клиентов некоторые банки, в настоящее время находятся в дефиците.“Реальность такова, что крупные банки и авторитетные обменники при погашении наличного доллара в валюту рубля обычно не вникают в серию и год выпуска. Но в маленьких обменных пунктах вам могут вежливо отказать, аргументируя это подозрением в подделке. Особенно актуально это для купюр без современного защитного комплекса: если сотрудник не в состоянии проверить UV-нити или цветопеременную краску, он просто не возьмет на себя риск и не обменяет вам доллары на рубли”, — говорит Владислав Никонов.“В России наблюдается нехватка долларовых банкнот, выпущенных после 2013 года, что приводит к введению дополнительных сборов банками для покрытия своих затрат. Некоторые финансовые учреждения уже испытывают трудности при обмене старых купюр, однако особые проблемы возникают с банкнотами серий 1996–2006 годов, — говорит эксперт Владимир Петров. — Для обмена устаревших банкнот обычно требуется их отправка в США. Ранее этот процесс проходил достаточно гладко, но из-за санкций эти операции стали сложнее. Крупные банки лишились возможности сдать старые доллары, а более мелкие, все еще не попавшие под ограничения, не могут набрать достаточное количество банкнот для обмена. В результате на рынке появляются посредники, возрастает количество сборов, а стоимость обработки старых купюр значительно увеличивается”.В других странах"Старые" доллары могут вызвать проблемы при обмене в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Китае, Индонезии, Малайзии и других странах Юго-Восточной Азии, в ЮАР, Мексике, Пакистане и других государствах.“Хотя в России старые доллары в основном без проблем принимаются, за рубежом их чаще всего не берут в популярных туристических странах. Например, в Турции, ОАЭ, на Сейшелах, Маврикии или Шри-Ланке. Там могут либо вовсе не принять такие банкноты, либо предложить невыгодный курс”, — говорит Татьяна Волкова, финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов.“Согласно отзывам путешественников и экспатов, не все зарубежные банки готовы принимать старые американские доллары. Некоторые из них могут взыскивать дополнительные комиссии или предоставлять менее выгодные курсы по сравнению с новыми купюрами. Так, в Пакистане обменники взимают до 4% комиссии за старые доллары, в Ливане банки отказываются принимать старые купюры, ссылаясь на нежелание местного населения ими пользоваться, а в Аргентине действуют невыгодные обменные курсы, — добавляет Владимир Петров. — В Таиланде не принимаются купюры, выпущенные до 1996 года, а на территории Японии старые доллары меняют только в обменниках в аэропортах”.Где обменять или сдать старые доллары в России“Для замены старых долларовых купюр на новые можно воспользоваться двойной конвертацией, то есть сначала продать старые купюры и получить рубли, а затем приобрести новые доллары. Однако необходимо учитывать, что курсы валют могут значительно различаться, что повлияет на итоговую сумму”, — рассказывает Владимир Петров.Также необходимо учитывать состояние старых купюр. Чем больше повреждений на банкноте, тем больше сложностей может возникнуть с ней в банке или обменном пункте. Не исключено, что банку может потребоваться время на проверку подлинности старой банкноты.“Обычно старые купюры принимают крупные банки, но лучше заранее уточнить их политику. Также можно обратиться в обменные пункты, но условия могут быть менее выгодными. Например, курс ниже или взимается комиссия. Иногда возможен обмен через Банк России, но это более сложный и не всегда удобный путь”, — отмечает Татьяна Волкова.“Лично я рекомендую обращаться напрямую в крупные банки: у них есть четко налаженные процедуры приема иностранной валюты, включая всю линейку американских купюр. Второй вариант — проверенные обменные пункты в центральных районах Москвы и крупных городов (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск). Важно заранее позвонить и уточнить, принимают ли именно вашу серию: порой в банках обновляют регламенты проверки, и не всегда кассиры готовы вручную разбираться особенностями дизайна банкнот 80-х годов”, — добавляет Владислав Никонов.Коллекционная ценность старых долларов“Как предприниматель и инвестор, я всегда говорю: никакая коллекция не должна быть бесполезной. Многие старые доллары, особенно с редкими серийными номерами (так называемые "фантазийные" номера) или особенными ошибками печати, продаются на аукционах за суммы, многократно превышающие номинал. Например, первые серийные буквы "АА" или "СС" в сочетании с низкими цифрами приносят коллекционную премию. Для начинающих коллекционеров я рекомендую начинать с так называемых "звездных" купюр — их относительно легко найти, но они уже отделяют "любителя" от "профессионала". Таким образом, старые доллары, прежде чем отправиться в кошелек для оплаты, стоит хотя бы показать эксперту: возможно, их истинная ценность гораздо превышает номинальную”, — делится полезными рекомендациями Владислав Никонов.Мнение эксперта“Банки могут отклонить обмен старых банкнот при значительных повреждениях. Каждый банк самостоятельно устанавливает критерии для оценки состояния валюты. Например, Сбербанк не принимает доллары, если они лишены защитной нити, побывали в воде и имеют свыше 50% поверхности с голубым свечением под УФ-лампой, или же загрязнены маслом и склеены из нескольких частей, — говорит Владимир Петров. — Официальной статистики по обмену устаревших долларов не существует, поэтому рекомендуется получать актуальную информацию в местных чатах и форумах. На всякий случай лучше держать при себе купюры нового образца или запас средств на банковской карте”.

https://ria.ru/20250531/dolja-2020103512.html

https://ria.ru/20250531/dollary-2020086321.html

https://ria.ru/20250429/dollary-2013955701.html

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