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Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых - РИА Новости, 30.05.2025
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02:15 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/dollar-2019875507.html
Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых
Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых - РИА Новости, 30.05.2025
Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых
Отличить “старые” доллары от “новых” довольно легко даже неспециалисту, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:15:00+03:00
2025-05-30T02:15:00+03:00
общество
сша
рэу имени г. в. плеханова
татьяна белянчикова
доллар
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отличить “старые” доллары от “новых” довольно легко даже неспециалисту, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Любые банкноты время от времени меняют дизайн, и доллары США не исключение. Но к ним приковано больше внимания, поскольку “валюта №1” имеет свободное хождение по миру. Для поездки за рубеж часто покупают именно наличные доллары.По словам финансиста, сами США признают действующими купюры, выпущенные не ранее 1914 года, но по факту принимают их только госструктуры.“На чужих курортах "старые" доллары либо вовсе не примут, либо возьмут по низкому курсу: периодически местные рынки наводняют фальшивые банкноты, а купюры старого образца проще подделать”, — объяснила эксперт.Новыми считаются “синие” доллары, которые печатают с 2004 года, старыми — “белые”, выпущенные раньше. Основные отличия — появление заметной вертикальной голографической синей полосы, рельефных оттисков, смещение портрета влево, добавление других цветов. В обменнике нужно быть внимательным и свериться с актуальными фото, заключила Белянчикова.
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общество, сша, рэу имени г. в. плеханова, татьяна белянчикова, доллар
Общество, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Татьяна Белянчикова, Доллар
Финансист раскрыла, как отличить новые доллары от старых

Финансист Белянчикова: на новых долларах есть заметная вертикальная синяя полоса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Купюра доллара США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Отличить “старые” доллары от “новых” довольно легко даже неспециалисту, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Любые банкноты время от времени меняют дизайн, и доллары США не исключение. Но к ним приковано больше внимания, поскольку “валюта №1” имеет свободное хождение по миру. Для поездки за рубеж часто покупают именно наличные доллары.
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По словам финансиста, сами США признают действующими купюры, выпущенные не ранее 1914 года, но по факту принимают их только госструктуры.
«
“На чужих курортах "старые" доллары либо вовсе не примут, либо возьмут по низкому курсу: периодически местные рынки наводняют фальшивые банкноты, а купюры старого образца проще подделать”, — объяснила эксперт.
Новыми считаются “синие” доллары, которые печатают с 2004 года, старыми — “белые”, выпущенные раньше. Основные отличия — появление заметной вертикальной голографической синей полосы, рельефных оттисков, смещение портрета влево, добавление других цветов. В обменнике нужно быть внимательным и свериться с актуальными фото, заключила Белянчикова.
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ОбществоСШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаТатьяна БелянчиковаДоллар
 
 
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