Российским туристам предложили альтернативу "стареющим" долларам

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Стареющие" долларовые банкноты из касс банков РФ становятся проблемой для российских путешественников за границей - в качестве альтернативы можно брать с собой юани, а уже на месте менять их на местные деньги, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные. Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца. А в феврале этого года российские банки предупредили клиентов о возможных сложностях с покупкой новых долларов: они не всегда есть в наличии. При этом некоторые банки стали брать комиссию за покупку американской валюты нового образца. РИА Новости изучило открытые данные сайтов пунктов обмена валюты и крупнейших банков в аэропортах столиц и некоторых популярных курортов, а также предложения в черте самих городов девятнадцати стран мира. Выяснилось, что получить местную валюту за юани можно как в обменнике на территории воздушной гавани, так и в банке в городе в Турции, Южной Корее, Японии, Таиланде, Египте, Армении, Франции, Вьетнаме, ЮАР, Бразилии и Казахстане. Еще поменять китайскую валюту на местную можно в городе в ОАЭ, Венгрии и Танзании, а также в аэропортах Грузии, Узбекистана и Венесуэлы. Что думают эксперты В Anderida Financial Group агентству прокомментировали, что "старые" доллары несут риски, поэтому перед поездкой стоит подстраховаться альтернативными валютами. Прежде всего - это валюты тех стран, куда предполагается поездка, а также валюта соседних стран, если местная не нашлась в продаже. Еще альтернативой может быть евро, "как самый понятный вариант". "Таким образом, альтернативой может служить ещё китайский юань и дирхамы ОАЭ, так как они имеют свободную конвертацию, а также местная валюта в случае возможности её приобрести", - отметили в Anderida Financial Group. Эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев добавил, что для стран летнего отдыха юань не такой экзотический, как рубль. И если совсем нет других вариантов, то лучше взять с собой на отдых юани, чем рубли. Однако, он отметил, что "лучше не создавать себе проблем, и взять валюту попроще", если поездка запланирована не в Китай. "Для выездов за рубеж с наличной валютой правила довольно просты и универсальны. Доллар - принимают везде, евро - почти везде (сложнее, чем доллары, менять в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке), далее идет местная валюта, и только потом юань. Но с ним будет очень сложно - спроса на наличный юань, нигде, кроме России и Китая, практически нет", - считает Селезнев. Также в качестве альтернативы валютам можно воспользоваться криптообменниками, отметил Селезнев. "Если у вас не было такого опыта обмена, лучше всю сумму криптой не переводить, а разбить на части: разные валюты (доллары, евро и другие), плюс карта, плюс криптокошелек", - объяснил он. Еще один запасной вариант - поменять рубли на валюту у местных гидов. Но это несет свои риски и ограничения по сумме, заключили в Anderida Financial Group.

