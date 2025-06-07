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Судьям военных судов за рубежом повысят оклады
Судьям военных судов за рубежом повысят оклады - РИА Новости, 07.06.2025
Судьям военных судов за рубежом повысят оклады
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении повышенных должностных окладов судьям военных судов за пределами РФ. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T12:26:00+03:00
2025-06-07T12:26:00+03:00
2025-06-07T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении повышенных должностных окладов судьям военных судов за пределами РФ. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время за пределами территории РФ дислоцируется пять военных судов: по одному в Армении, Молдавии и Таджикистане, два в Казахстане. Ранее, согласно законодательству, судьям и работникам судов в Казахстане были установлены должностные оклады с повышением на 50%, а для судей и работников остальных зарубежных военных судов такая либо иная мера социальной поддержки не была установлена. Подписанным законом устраняется соответствующий правовой пробел. Кроме того, определяется, что размер выходного пособия, ежемесячного пожизненного содержания и ежемесячного денежного содержания по инвалидности указанным судьям будет определяться из расчета ежемесячного денежного вознаграждения, исчисленного без учета повышения должностного оклада на 50%.
https://ria.ru/20250213/putin-1999237773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, армения, владимир путин, в мире
Россия, Казахстан, Армения, Владимир Путин, В мире
Судьям военных судов за рубежом повысят оклады
Путин подписал закон о повышении окладов судьям военных судов за рубежом