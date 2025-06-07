Гол экс-футболиста "Зенита" помог Венесуэле победить Боливию в отборе ЧМ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Венесуэлы на своем поле обыграла команду Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в южноамериканской зоне.
Встреча, прошедшая в Матурине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил экс-нападающий "Зенита" Соломон Рондон (30-я минута), также автогол на счету боливийского защитника Гектора Куэльяра (5).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
07 июня 2025 • начало в 01:00
Завершен
05’ • Эктор Куэльяр (А)
30’ • Саломон Рондон
Выступающий за сборную Боливии защитник тольяттинского "Акрона" Роберто Фернандес провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Сборная Венесуэлы выиграла во второй встрече кряду и идет на седьмом месте в таблице, набрав 18 очков за 15 матчей. Команда Боливии (14) располагается на восьмой позиции.
