Гол экс-футболиста "Зенита" помог Венесуэле победить Боливию в отборе ЧМ
Футбол
07:56 07.06.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Гол экс-футболиста "Зенита" помог Венесуэле победить Боливию в отборе ЧМ

Сборная Венесуэлы на своем поле обыграла команду Боливии в матче квалификации ЧМ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сборная Венесуэлы на своем поле обыграла команду Боливии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в южноамериканской зоне.
Встреча, прошедшая в Матурине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых гол забил экс-нападающий "Зенита" Соломон Рондон (30-я минута), также автогол на счету боливийского защитника Гектора Куэльяра (5).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
07 июня 2025 • начало в 01:00
Завершен
Венесуэла
2 : 0
Боливия
05‎’‎ • Эктор Куэльяр (А)
30‎’‎ • Саломон Рондон
Календарь Турнирная таблица История встреч
Выступающий за сборную Боливии защитник тольяттинского "Акрона" Роберто Фернандес провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Сборная Венесуэлы выиграла во второй встрече кряду и идет на седьмом месте в таблице, набрав 18 очков за 15 матчей. Команда Боливии (14) располагается на восьмой позиции.
Напрямую на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике выйдут шесть лучших команд, седьмая поборется за путевку на мировое первенство в межконтинентальном плей-офф.
ФутболЗенитАкрон (Тольятти)Роберто ФернандесБоливияВенесуэлаСШАСпортЧМ по футболу 2026
 
