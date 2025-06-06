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В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
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21:37 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/yunesko-2021435217.html
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили День русского языка
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили День русского языка - РИА Новости, 06.06.2025
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили День русского языка
Празднование Дня русского языка прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в присутствии дипломатов и деятелей культуры, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:37:00+03:00
2025-06-06T21:37:00+03:00
россия
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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Празднование Дня русского языка прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в присутствии дипломатов и деятелей культуры, передает корреспондент РИА Новости. "Очень рад отметить, что мы празднуем этот день на площадке ЮНЕСКО. Велика роль русского языка в развитии научных, культурных, образовательных обменов, контактов между людьми. Ставшее доброй традицией сегодняшнее празднование на площадке ЮНЕСКО наглядно демонстрирует международное признание и уважение к русскому языку, созданной на нем великой культуре, к людям, которые говорят по-русски", - заявил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов. Он сообщил, что совместно с партнерами ведется работа по завершению процедур, связанных с созданием Международной организации по русскому языку, учрежденной по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Аляутдинов отметил, что владение русским языком, на котором в мире говорят более 250 миллионов человек, способствовало формированию уникального сообщества народов как в России, так и на пространстве бывшего Советского Союза. Организаторами торжественного вечера в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина выступило постоянное представительство России при ЮНЕСКО при поддержке постпредств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. День русского языка, который является одним из шести официальных языков ООН, отмечается в ЮНЕСКО в третий раз. В мероприятии принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ. Вечер завершится концертом знаменитого джазового музыканта Игоря Бутмана. Ранее в пятницу в ЮНЕСКО был проведен семинар для лингвистов и переводчиков, работающих с русским языком. В нем приняли участие более 100 филологов и переводчиков, работающих в международных организациях. Сотрудники посольства России и Российского духовно-культурного православного центра в Париже возложили венки к памятнику Пушкину в 226-ю годовщину с рождения поэта в Сквере поэтов в 16 округе Парижа. В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремятся вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.
https://ria.ru/20240606/yazyk-1950512110.html
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россия, париж, юнеско, день русского языка, в мире, франция, русский язык в мире
Россия, Париж, ЮНЕСКО, День русского языка, В мире, Франция, Русский язык в мире
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили День русского языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось празднование Дня русского языка

© РИА Новости / Ю. Поляков | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры ЮНЕСКО
Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Ю. Поляков
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Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Празднование Дня русского языка прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в присутствии дипломатов и деятелей культуры, передает корреспондент РИА Новости.
"Очень рад отметить, что мы празднуем этот день на площадке ЮНЕСКО. Велика роль русского языка в развитии научных, культурных, образовательных обменов, контактов между людьми. Ставшее доброй традицией сегодняшнее празднование на площадке ЮНЕСКО наглядно демонстрирует международное признание и уважение к русскому языку, созданной на нем великой культуре, к людям, которые говорят по-русски", - заявил постоянный представитель России при организации Ринат Аляутдинов.
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
День русского языка
6 июня 2024, 02:33
Он сообщил, что совместно с партнерами ведется работа по завершению процедур, связанных с созданием Международной организации по русскому языку, учрежденной по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Аляутдинов отметил, что владение русским языком, на котором в мире говорят более 250 миллионов человек, способствовало формированию уникального сообщества народов как в России, так и на пространстве бывшего Советского Союза.
Организаторами торжественного вечера в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина выступило постоянное представительство России при ЮНЕСКО при поддержке постпредств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
День русского языка, который является одним из шести официальных языков ООН, отмечается в ЮНЕСКО в третий раз.
В мероприятии принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ.
Фестиваль русской музыки и поэзии в Пекине в День русского языка - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии
Вчера, 16:02
Вечер завершится концертом знаменитого джазового музыканта Игоря Бутмана.
Ранее в пятницу в ЮНЕСКО был проведен семинар для лингвистов и переводчиков, работающих с русским языком. В нем приняли участие более 100 филологов и переводчиков, работающих в международных организациях. Сотрудники посольства России и Российского духовно-культурного православного центра в Париже возложили венки к памятнику Пушкину в 226-ю годовщину с рождения поэта в Сквере поэтов в 16 округе Парижа.
В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремятся вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка
5 июня, 16:42
 
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