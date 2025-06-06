https://ria.ru/20250606/putin-2021251137.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 06.06.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:04:00+03:00

2025-06-06T10:04:00+03:00

2025-06-06T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% респондентов заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 6% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 81% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 10% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (56%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 24% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 10% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 4% - за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 30 мая - 1 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250418/vtsiom-2012119158.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика