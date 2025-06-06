https://ria.ru/20250606/peterburg-2021342405.html

В Петербурге задержали трех сотрудников МЧС по делу о взятках

В Петербурге задержали трех сотрудников МЧС по делу о взятках - РИА Новости, 06.06.2025

В Петербурге задержали трех сотрудников МЧС по делу о взятках

Троих сотрудников МЧС Ленобласти задержали в Петербурге по делу о взятках на 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:14:00+03:00

2025-06-06T15:14:00+03:00

2025-06-06T15:14:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

всеволожский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Троих сотрудников МЧС Ленобласти задержали в Петербурге по делу о взятках на 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Расследуется уголовное дело по факту получения взяток начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району Ленобласти управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, его заместителем и инспектором того же отдела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц) - три эпизода. Благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ и сотрудников регионального Управления ФСБ 5 июня подозреваемые были задержаны, по местам их жительства проведены обыски", - сообщает пресс-служба. По версии следствия, фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с января 2020 года по 5 июня 2025 года ежемесячно получали взятки от представителей коммерческих организаций за непроведение проверок и невыявление возможных нарушений. Всего злоумышленники получили от представителей четырех фирм взятки на общую сумму не менее 1 миллиона 278 тысяч рублей. Уточняется, что задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, всеволожский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)