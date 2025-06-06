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В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете - РИА Новости, 06.06.2025
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
Правоохранители задержали девушку, новорожденного ребенка которой нашли в пакете под окнами дома в поселке в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:23:00+03:00
2025-06-06T16:23:00+03:00
2025-06-06T16:46:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали девушку, новорожденного ребенка которой нашли в пакете под окнами дома в поселке в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. В четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщала, что полицейские ищут женщину, которая оставила новорожденного ребенка в поселке Дубровка. Об обнаружении пакета с новорожденной девочкой под окнами дома №11 по улице Томилина в полицию сообщили очевидцы. Младенца доставили в больницу. "Подозреваемая задержана", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его информации, матерью новорожденной оказалась 15-летняя школьница, которая выбросила ее из окна после родов в квартире. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали девушку, бросившую младенца в пакете
В Ленобласти задержали девушку, оставившую младенца в пакете под окнами дома