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"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины" - РИА Новости, 06.06.2025
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10:10 06.06.2025 (обновлено: 12:06 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/isk-2021252070.html
"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"
"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины" - РИА Новости, 06.06.2025
"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", следует из материалов дела. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:10:00+03:00
2025-06-06T12:06:00+03:00
экономика
украина
санкт-петербург
ленинградская область
газпром
нафтогаз украины
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в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", следует из материалов дела."ПАО "Газпром" — исковое заявление &lt;...&gt;. Ответчики &lt;...&gt;. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — указано в карточке дела. Иск зарегистрировали 5 июня, дату его рассмотрения пока не назначили. Предмет и основания исковых требований не указаны.Разбирательство с "Нафтогазом"Ситуация с транзитомПоставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием голубого топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа"."Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполняют, а услуги транзита оплачены. "Нафтогаз" из-за снижения поставок обратился в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.Договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015251155.html
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экономика, украина, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф, в мире, международная торговая палата
Экономика, Украина, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Газпром, Нафтогаз Украины, Национальный антитеррористический комитет РФ, В мире, Международная торговая палата
"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"

Суд Петербурга зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", следует из материалов дела.
"ПАО "Газпром" — исковое заявление <...>. Ответчики <...>. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — указано в карточке дела.
Иск зарегистрировали 5 июня, дату его рассмотрения пока не назначили. Предмет и основания исковых требований не указаны.
Трансформаторная электроподстанция Крымэнерго. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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6 мая, 13:00

Разбирательство с "Нафтогазом"

  • Спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транзите через Украину российского газа для европейских потребителей;
  • в январе прошлого года Арбитражный суд Петербурга обязал украинскую компанию выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" при нарушении запрета на разбирательство в иностранном арбитраже;
  • суд удовлетворил иск с требованием запретить "Нафтогазу" рассмотрение дела в Международном арбитражном суде;
  • в апреле неустойку за нарушение запрета на разбирательства за рубежом увеличили до 1,35 миллиарда долларов;
  • это обусловлено увеличением исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому" в иностранном арбитраже до около 1,351 миллиарда долларов.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
НАБУ обвинило "Нафтогаз" в препятствовании возвращению активов из-за рубежа
21 марта, 22:28

Ситуация с транзитом

Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием голубого топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа".
"Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполняют, а услуги транзита оплачены. "Нафтогаз" из-за снижения поставок обратился в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.
Договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей
7 марта, 10:18
 
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