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"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"

"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины" - РИА Новости, 06.06.2025

"Газпром" подал новый иск к "Нафтогазу Украины"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", следует из материалов дела. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:10:00+03:00

2025-06-06T10:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал новый иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины", следует из материалов дела."ПАО "Газпром" — исковое заявление <...>. Ответчики <...>. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", — указано в карточке дела. Иск зарегистрировали 5 июня, дату его рассмотрения пока не назначили. Предмет и основания исковых требований не указаны.Разбирательство с "Нафтогазом"Ситуация с транзитомПоставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Киев прекратил прием голубого топлива через ГИС "Сохрановка". Для транзита в Европу остался один вход — станция "Суджа"."Газпром" уточнил, что перенести весь объем технологически невозможно, при этом обязательства перед европейскими потребителями выполняют, а услуги транзита оплачены. "Нафтогаз" из-за снижения поставок обратился в Международный арбитражный суд, чтобы добиться оплаты неоказанных услуг.Договор о поставках газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 08:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015251155.html

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