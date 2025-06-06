"Эффективная защита от дронов". В военном деле совершен прорыв
Историк ПВО Кнутов: скоро дроны перестанут играть важную роль в бою
© Rafael/Israel Defence MinistryИзраильская лазерная система Iron Beam
© Rafael/Israel Defence Ministry
Израильская лазерная система Iron Beam
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Этого события ждали давно, и наконец оно случилось — лазер впервые успешно применен в боевых условиях. Об успехе отчитались израильские силовики и оборонщики. Сможет ли новый вид оружия эффективно справляться с самой смертоносной угрозой современности, беспилотниками, — в материале РИА Новости.
"Колоссальный успех"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ВВС Израиля (IAF) и оборонный подрядчик Rafael в совместном заявлении сообщили о боевом применении лазерной системы "Железный луч" (Iron Beam на английском или Magen Or на иврите).
В соцсетях компании Rafael опубликовано видео с летящим беспилотником самолетного типа, у которого горит крыло — видимо, подожженное тем самым лазером.
"Государство Израиль первым в мире продемонстрировало масштабные оперативные возможности лазерного перехвата, — подчеркнул глава Директората оборонных исследований и разработок Дэниел Голд, чья организация участвовала в создании "Железного луча". По его словам, удалось добиться "колоссального технологического и эксплуатационного успеха".
Дешевле в 20 тысяч раз
В отчете технических подробностей не приводят. Однако известно, что система Iron Beam стреляет лазером мощностью 100-150 кВт, который способен перехватывать ракеты, беспилотники и снаряды, в том числе минометные.
Установка размещается на колесной платформе. Голд также уточнил, что Армия обороны Израиля планирует разместить аналогичные типы лазерных систем на самолетах и военных кораблях.
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Согласно многочисленным свидетельствам, израильская система противоракетной обороны "Железный купол" достаточно надежна, хотя все удары не способна отразить даже она. Однако экономика войны не в ее пользу: массированные атаки сравнительно недорогих ударных беспилотников грозят дефицитом высокотехнологичных противоракет "Тамир".
А Iron Beam может поражать множество целей при существенно меньших затратах. По последним данным, один выстрел Iron Beam обходится примерно в 2,5 доллара. Для сравнения, ракета-перехватчик "Тамир" стоит 50 тысяч.
Минусы и подводные камни
Впрочем, у лазерного оружия есть ряд существенных ограничений.
"Действительно, лазеры — одно из перспективных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, — отмечает редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. — Но имеются и недостатки: высокая энергопотребность, а также значительное влияние погодных условий — осадков, тумана, пыли — на эффективность системы".
Кроме того, радиус действия сравнительно небольшой. "Мы можем сбивать лазером только то, что видим", — говорил ранее бригадный генерал Армии обороны Израиля Янив Ротем в интервью The Times of Israel.
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine CorpsИспытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Devin Kates/U.S. Marine Corps
Испытание американского противолодочного лазерного оружия в Аденском заливе
Учитывая это, Iron Beam рассматривается как дополнение к Iron Dome и другим кинетическим системам, а не как их замена, указывает американский военный эксперт Томас Ньюдик.
"Лазерное оружие все еще находится в зачаточном состоянии. Это не панацея от всех проблем противовоздушной обороны, но, очевидно, займет свою нишу", — пишет он.
Лазер и FPV
Если эффективность лазеров против сравнительно медленных БПЛА самолетного типа израильтяне продемонстрировали наглядно, то способность сбивать юркие небольшие FPV-дроны вызывает сомнения.
"Поражение беспилотника лазерным лучом происходит не моментально. Если дрон зависает, например, в поиске целей или летит без резких маневров, то лазер справится. Однако FPV-дроны способны на высокодинамичные полеты", — уточняет Федутинов.
Многие современные лазерные системы управляются джойстиком, а с ним трудно удержать луч на маневренном объекте достаточно долго для его поражения, добавляет историк войск ПВО Юрий Кнутов. Правда, есть такая технология: система захватывает цель зондирующим лучом, который сопровождает ее несмотря на все перемещения, и только затем выпускается боевой заряд. Но это пока только у американцев, разработавших данную технологию для борьбы с баллистическими ракетами.
Не только лазеры
В любом случае альтернатив лазеру при всех его недостатках мало. К средствам РЭБ дроны адаптируются, отмечает Федутинов. Ручные системы быстро утрачивают способность противодействовать новым моделям коптеров.
"Что касается кинетических средств, то сейчас неплохо проявляют себя дробовики. Попадающий в облако поражающих элементов дрон с большой вероятностью выводится из строя", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий следит за возможным появлением FPV-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО
Военнослужащий следит за возможным появлением FPV-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО
Кнутов считает перспективными электромагнитные пушки. "Это мощное устройство, которое излучает сильный электромагнитный сигнал, выжигающий электронику. Все микросхемы превращаются в мусор. Так можно полностью нейтрализовать рой дронов на расстоянии от нескольких сотен метров. Подобные устройства есть у Китая. США уже испытывают их в войсках", — объясняет он.
Не только Израиль
Свои системы разрабатывают и другие страны. Весной 2024-го об успешном испытании лазерного оружия дальнего действия сообщила Великобритания. Установка Dragonfire на полигоне поразила разные типы дронов и минометные снаряды. Цена одного выстрела — до десяти фунтов стерлингов (примерно 13 долларов по текущему курсу).
В США занялись квантовым лазером, который, как ожидается, позволит обойти ограничения обычных аналогов — например, зависимость от погоды.
Китай неоднократно демонстрировал на выставках лазерные ПВО. В частности, речь идет об установке Silent Hunter. Это 30-киловаттная система защиты на малых высотах (LASS), которую можно устанавливать на грузовик.
В России тоже есть такие проекты. И Украина месяц назад показала прототип боевого лазера "Трезубец". Уверяют, что он способен уничтожать едва ли не любые воздушные цели, от самолетов до снарядов, на расстоянии до трех километров. А за десять километров луч якобы ослепляет самолеты, крылатые ракеты и дроны. Однако, по признанию самих украинских специалистов, разработка пока "сырая". О применении системы в бою ничего неизвестно.
Время дронов уходит
Несмотря на все сложности, лазеры считаются очень перспективными, так что в ближайшие годы оборонщики разных стран мира попытаются довести эту технологию до ума.
По мнению Кнутова, сейчас идет процесс накопления данных, и ожидать результата стоит через три-пять лет. Тогда модернизированные установки смогут бороться не только с одиночными дронами, но и с целыми роями.
"Если решат эту задачу, то дроны перестанут доминировать на поле боя", — говорит историк.
Значит, придется создавать принципиально новое оружие.
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15 июня 2024, 08:00