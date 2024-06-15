https://ria.ru/20240615/lazer-1952619650.html

"Такого еще никто не делал". США создают оружие для войны будущего

"Такого еще никто не делал". США создают оружие для войны будущего - РИА Новости, 15.06.2024

"Такого еще никто не делал". США создают оружие для войны будущего

Лазерные системы уже сегодня играют важнейшую роль на поле боя. Однако у светового луча есть недостатки — например, он теряет эффективность в плохую погоду... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:09

технологии

сша

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Лазерные системы уже сегодня играют важнейшую роль на поле боя. Однако у светового луча есть недостатки — например, он теряет эффективность в плохую погоду. Сейчас в США разрабатывают установку, которая позволит это обойти. Решение подсказала квантовая физика.Как используют лазер в боюТерритория Донецкой Народной Республики. Где-то недалеко от линии соприкосновения — подбитый американский "Абрамс". Экипаж спешно покидает дымящуюся машину, в которую только что попал беспилотник-камикадзе. Спустя мгновение в корму танка прилетает российский высокоточный боеприпас "Краснополь" — его наводят на цель по лазерному лучу.Тот же принцип у противотанкового авиационного комплекса "Вихрь", чей звездный час наступил летом 2023-го, во время контрнаступления ВСУ. Тогда ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с помощью лазерного наведения подбили много немецких "Леопардов" и другой техники.Целеуказание — не единственный способ военного применения лазера. Его используют также в системах спутниковой связи, слежения и картографирования. Так, лидар — локатор, который выявляет объекты по отражению от них волн, испускаемых лазером, —обеспечивает мониторинг и охрану воздушного пространства.Наконец, есть и боевые установки. Весной британские военные отчитались об успешном испытании лазерного оружия, которое способно сбивать беспилотники и минометные снаряды. В Киеве уже заинтересовались новинкой.У лазерных систем есть ряд недостатков. Один из них — ограниченная дальность. Кроме того, на эффективность луча могут влиять погодные условия: облачность, туман, осадки. Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) выделило миллион долларов на разработку технологии, которая исправит оба этих изъяна."Могут защищать друг друга"Грант получили исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе под руководством Юнг-Цунг Шена, доцента кафедры электротехники и системотехники.Для создания мощного и концентрированного луча ученый использовал явление под названием "квантовая запутанность". Грубо говоря, это особая связь между фотонами, при которой одна частица мгновенно влияет на состояние другой — независимо от расстояния между ними. Такими парами можно манипулировать, поскольку кванты в них действуют как единое целое: любое изменение, примененное к одному, напрямую влияет на другой.У каждого фотона — один из цветов радуги, соответствующий количеству энергии: наименьшее — у красного, наибольшее — у фиолетового.Шен обнаружил: если "склеить" с помощью квантовой запутанности два фотона разных цветов, то получившийся димер приобретает свойства синего фотона — то есть высокоэнергетического. Это позволит лучу светить дальше. А еще — преодолевать преграды вроде тумана или осадков."Когда два фотона связаны вместе, они по-прежнему страдают от воздействия атмосферы, но могут защитить друг друга, сохраняя информацию, которая в них закодирована", — объясняет ученый.Головокружительные перспективыПо словам Шена, его разработка может открыть беспрецедентные возможности в области защищенной связи. Как показал конфликт на Украине, средства передачи информации играют ключевую роль на поле боя. Так, украинские военные объясняли отступление в Харьковской области весной 2024-го в частности тем, что российские системы РЭБ смогли полностью подавить спутниковый интернет Starlink.И это лишь верхушка айсберга — другие преимущества технологии можно только предполагать. Команда Шена уже сейчас работает над применением квантовых лазеров в мирных целях, например, в медицине. Одно из предыдущих исследований было посвящено глубокой визуализации мозга.Военные и гражданские технологии часто развиваются бок о бок. Масштабные конфликты не раз становились двигателями прогресса — например, программы по освоению космоса вышли из оборонных проектов времен Второй мировой.Бывает и наоборот: те же боевые лазеры долгое время считались бесперспективной технологией, пока не появилась качественная оптоволоконная связь. Ее свойства позволили создать экономичные и эффективные установки, генерирующие смертоносные лучи. Осталось узнать, сможет ли квантовая физика сделать такое оружие еще более разрушительным.

https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html

https://ria.ru/20240510/sky-1942545721.html

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технологии, сша