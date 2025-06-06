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В Ленинградской области рассказали о состоянии девочки, найденной в пакете
В Ленинградской области рассказали о состоянии девочки, найденной в пакете - РИА Новости, 06.06.2025
В Ленинградской области рассказали о состоянии девочки, найденной в пакете
Найденную в пакете на улице в поселке Дубровка Ленинградской области новорожденную девочку переводят из реанимации на второй этап выхаживания, сообщили РИА... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:12:00+03:00
2025-06-06T23:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Найденную в пакете на улице в поселке Дубровка Ленинградской области новорожденную девочку переводят из реанимации на второй этап выхаживания, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти. "Состояние средней степени тяжести, сегодня переводят из реанимации на второй этап выхаживания, угрозы жизни нет", - сказала собеседница агентства. В четверг пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщала, что полицейские ищут женщину, которая оставила новорожденного ребенка в поселке Дубровка. Об обнаружении пакета с новорожденной девочкой под окнами дома №11 по улице Томилина в полицию сообщили очевидцы. Младенца доставили в больницу. Позже, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, предполагаемую мать ребенка задержали, ей оказалась 15-летняя школьница, которая выбросила младенца из окна после родов в квартире. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, россия
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Санкт-Петербург, Россия
В Ленинградской области рассказали о состоянии девочки, найденной в пакете
Найденную в пакете в Ленобласти девочку-младенца переводят из реанимации